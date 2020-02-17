得不償失！水電工闖屋持刀行搶 得手300元判7年2月

新北一名沈姓水電工前年6月用工具破壞鐵窗闖進民宅，接著又拿屋內菜刀挾持女屋主搜刮財物，得手300元後棄刀逃逸。他事後被逮時辯稱當天在客戶家修東西，有不在場證明，但菜刀上驗出他的DNA，其客戶也記不清楚確切維修日期，說法未被採信，今被新北地院依加重強盜罪判刑7年2月。可上訴。

判決指出，沈男疑積欠地下錢莊債務而動歹念。他原本是想破窗行竊，未料屋內有人，被女屋主發現後，索性由偷變搶，隨手抄起女屋主刮除壁癌用的菜刀就開口要5萬元現金，見對方回答沒錢，又一手持刀、一手拉人在屋內搜刮了一番，最後把人關在屋內其中一個房間，只得手300元。

審理時，沈男矢口否認，辯稱搶案6月29日中午在中和發生，但自己當時在三峽客戶家修水電，根本不可能犯罪。他提出工作紀錄簿作為不在場證明，並指自己不認識女屋主，也沒有共同朋友，不清楚DNA為何會在對方家出現。

沈男雖提出不在場證明，但因為工作紀錄簿內容不完整，並非按頁逐筆紀錄工作事項，其中還有撕毀殘損的缺頁情況，再加上證人無法明確指出維修日期，又說他維修只待了半小時，證據力被法院存疑。

法院調查，中和與三峽雖有一段距離，但如果用汽、機車等交通工具代步，半個小時內也可抵達，無法排除沈男在維修前或回修後犯案的可能。此外，沈男犯案時雖然戴著口罩和手套，但因為額頭高，還是被女屋主指認出來，菜刀上的生物跡證所驗出的DNA也與他相符，所以未採信其說法。

法院審酌沈男正值壯年，也有月入10多萬元的工作，卻不思正當方式賺取錢財，竟在白天侵入民宅持刀行搶，又飾詞狡辯，犯後態度實屬不佳，衡量其犯罪所得只有300元、被害女屋主對於刑度也無意建後，量刑7年2月。