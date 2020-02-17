直播工作室遭連開7槍洩憤 男判刑3年8月
男子馮祥熙去年朝新北淡水一家直播工作室連開7槍洩憤，士林地方法院依非法持有具殺傷力槍枝罪、恐嚇危害安全罪，判處應執行3年8月，騎機車載著馮犯案的男子鄭嘉漢，則犯恐嚇危安罪判處7月徒刑。
判決指出，馮和直播工作室黃姓男子有金錢糾紛，去年8月26日凌晨1時許，要求朋友鄭騎機車載他到淡水民權路，馮持向綽號「炮泉」收受的手槍，朝著工作室鐵捲門、黃男休旅車，連開7槍，犯後10分鐘內重回現場，查看槍擊情形再離去。
經採驗鑑定，工作室現場留下的7顆彈殼，確實是馮交出的槍枝擊發。子彈貫穿鐵捲門入屋，導致屋內的黃心生畏懼。
馮供稱，當時因為喝酒才會開槍，犯案當日有確定黃不在案發地點才去開槍洩憤，沒想到黃在凌晨會在工作室。鄭辯稱，馮全身酒氣，要求載他到工作室，不知道馮會開槍。
法院勘驗監視器畫面，鄭騎機車駛入工作室巷內時，即減速緩慢前行，馮旋即用右手持槍，左手抓著鄭的肩膀，朝工作室方向開槍。馮開槍過程僅短短10餘秒，鄭不僅往後看馮的動作，也持續朝工作室看去，至馮開槍完畢後離去。
法院認為，鄭始終穩穩地控制機車，並緩慢行駛，期間未停車詢問馮的舉動，可見鄭早知馮要到現場開槍洩憤，鄭騎機車載馮到工作室，兩相配合，到達目的地開槍恐嚇，鄭屬共同正犯。
黃男指出，當時有跟馮說在回工作室的路上，但抵達後沒有跟馮說，且平時人不在會拉下鐵捲門。合議庭依馮、黃的通訊軟體對話紀錄，馮在1時許傳訊息說，「明天開始大家走著瞧、回去公司看看」等語，認定馮開槍時不知工作室有人，難認構成殺人未遂罪。
合議庭審酌，馮自行繳出槍枝，開庭時向被害人黃男道歉，馮因酒後一時激憤，衝動行事犯案，非法持有可射發子彈具殺傷力槍支罪，處3年2月徒刑，併科罰金5萬元，罰金可易服勞役，恐嚇危安罪處8月徒刑，有期徒刑部分，應執行3年8月，槍枝沒收。鄭男則依恐嚇危安罪，判處7月徒刑。全案可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言