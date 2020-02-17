持槍傷人搶超商ATM300萬 檢警逮捕2嫌剩下7萬5

桃園市觀音區一家超商2月7日下午2名保全人員進行ATM補鈔，突然1名宋姓男子持槍闖入，對其中1名保全人員腿部開槍，搶走2個裝有現金300萬元的運鈔箱逃逸，作案時間不到1分鐘。警方調閱監視器過濾，直到7天後在台東、蘆竹區分別逮捕宋男及古姓共犯，查獲現金只剩7萬5600元，警方今天下午表示，2嫌犯7天花掉292萬4400元贓款，警方持續追查贓款去向。

警方調查，宋姓男子（40歲）離婚育有一女，家住觀音區，平常無業，他本月初與古姓男子（28歲）先行前往觀音區成功路一家超商勘查現場及逃逸路線，掌握超商補鈔時間，7日下午他戴黑色全罩安全帽、身穿黑色外套、長褲，騎贓車前往該超商，趁著2名運鈔保全人員為ATM補鈔前，突然持槍闖入朝1名保全人員腿部開1槍，喝令另1名保全不要動，從容搶走2個運鈔箱現金300萬元，騎贓車逃逸，作案不到1分鐘。

警方調閱路口監視器追查和報請檢察官指揮偵辦，隨後在觀音道路草叢查獲犯案機車、在附近埤塘發現棄置的運鈔錢箱，14日持法院搜索票前往台東縣、桃園市蘆竹區，分別逮捕宋男、古男2嫌，查扣現金7萬5600元及運鈔箱、手機6支、平板電腦及犯案轎車。

宋男警訊中矢口否認犯案、辯稱自己未涉及超商ATM強盜案；古男亦矢口否認參與宋男超商強盜案，未獲贓款。由於警方未查獲作案手槍，查扣宋男的現金7萬5600元，宋男否認是強盜贓款，亦未交代花掉的292萬多元現金去處。