聽新聞
test
0:00 / 0:00
持槍傷人搶超商ATM300萬 檢警逮捕2嫌剩下7萬5
桃園市觀音區一家超商2月7日下午2名保全人員進行ATM補鈔，突然1名宋姓男子持槍闖入，對其中1名保全人員腿部開槍，搶走2個裝有現金300萬元的運鈔箱逃逸，作案時間不到1分鐘。警方調閱監視器過濾，直到7天後在台東、蘆竹區分別逮捕宋男及古姓共犯，查獲現金只剩7萬5600元，警方今天下午表示，2嫌犯7天花掉292萬4400元贓款，警方持續追查贓款去向。
警方調查，宋姓男子（40歲）離婚育有一女，家住觀音區，平常無業，他本月初與古姓男子（28歲）先行前往觀音區成功路一家超商勘查現場及逃逸路線，掌握超商補鈔時間，7日下午他戴黑色全罩安全帽、身穿黑色外套、長褲，騎贓車前往該超商，趁著2名運鈔保全人員為ATM補鈔前，突然持槍闖入朝1名保全人員腿部開1槍，喝令另1名保全不要動，從容搶走2個運鈔箱現金300萬元，騎贓車逃逸，作案不到1分鐘。
警方調閱路口監視器追查和報請檢察官指揮偵辦，隨後在觀音道路草叢查獲犯案機車、在附近埤塘發現棄置的運鈔錢箱，14日持法院搜索票前往台東縣、桃園市蘆竹區，分別逮捕宋男、古男2嫌，查扣現金7萬5600元及運鈔箱、手機6支、平板電腦及犯案轎車。
宋男警訊中矢口否認犯案、辯稱自己未涉及超商ATM強盜案；古男亦矢口否認參與宋男超商強盜案，未獲贓款。由於警方未查獲作案手槍，查扣宋男的現金7萬5600元，宋男否認是強盜贓款，亦未交代花掉的292萬多元現金去處。
警方表示，根據查獲現金、運鈔箱及贓車、手機佐證下，警方將宋男、古男2人依強盜、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，將持續追查292萬現金及作案槍枝流向。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言