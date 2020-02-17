疑感情糾紛 50歲男縱火燒死按摩女

新北市蘆洲區中華街1家養生館今天凌晨3時許疑遭縱火，1名22歲越南籍黃姓按摩女郎疑因感情等糾紛，被年約50歲的台籍蘇姓男子潑汽油點火活活燒死，警方已全力緝凶中。

據了解，這家養生館2年前曾被警方查獲從事色情交易，已列管報請市政府裁處，蘇男是店裡常客，而黃女是來台依親持有長期居留證，2人為舊識，多次鬧過糾紛。

蘇男上個月15日到中華街找黃女按摩之後，發現身上的皮夾不見，質問黃女坦承是她偷走的，蘇男16日前往黃女位於樹林區的住處找她，但黃女避不見面。

蘇男17日再去樹林住處找她，並指控黃女拿鑰匙攻擊他造成臉部、手部受傷，蘇男21日到蘆洲警分局延平派出所報案指控黃女偷竊皮包內1萬5千元，並提告傷害。

相關案由仍在偵辦中，沒想到蘇男今天凌晨3時許便提著汽油桶到養生館找黃女報復，當時店已打烊但是大門沒關，店內只剩1名男姓員工在大廳、黃女在2樓隔間包廂休息。

據稱蘇男衝進養生館大吼，喊著要找黃女，員工用電話通知樓上的黃女，但是她不願出面，蘇男便拿出汽油對著員工潑灑，亮出打火機作勢點燃，員工直接逃出店外報警，沒多久養生館2樓起火燃燒，竟然是蘇男衝到包廂縱火燒死黃女。這起火警同時造成大樓8樓的年邁住戶受到驚嚇送醫，無生命危險。

蘇男犯案後倉皇跑出養生館逃走，警方已鎖定蘇嫌身分，調閱周邊監視器全力追緝中。