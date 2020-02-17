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影／開水產店掩護賣醫美針劑 中打查320盒市價破千萬

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影

刑事局中打第二隊去年間接獲線報，鐘姓男子利用不明管道，從香港進口未經衛福部核准的美白、肉毒桿菌、玻尿酸的醫美用針劑原料，在台北等地四處向美容醫療院所兜售，警方多月追查發現，因部分針劑需要低溫保存，所以鐘還在去年底開設一家高級水產店，以存放來源不明的醫美針劑，檢警蒐證後在14日收網，帶回涉案鐘等二人，查獲市價1800餘萬元的各品牌針劑，全案警詢後依違反藥事法罪嫌移送橋頭地檢署，檢方訊後命二人分以5萬、20萬元交保。

刑事局中打第二隊調查，鐘姓男子（45歲）、朱姓男子（31歲）二人疑有非法輸入未經衛福部許可的肉毒桿菌、玻尿酸等針劑的管道，並以低於市價的價格，在北部地區販售給醫美相關的醫療院所牟利，刑事局在去年4月間接獲檢舉後，報請橋頭地檢署檢察官彭斐虹指揮，會同新北、台北、高雄等地警分局、保二總隊刑大偵一隊等單位組成專案小組蒐證。

檢警蒐證時發現，鐘、朱二人疑欲存放需要低溫保存的醫療針劑，並掩飾販售非法輸入的醫療用品，還在去年底在台北市士林區成立一間高級水產店，表面上販售水產，實際上卻在店面的冰庫內存放醫療針劑。

檢警在14日完成蒐證，分別前往台北、新北、台南、高雄等地搜索，查獲E牌不良醫療器材皮膚植入劑、V牌不良醫療器材皮膚植入劑、N牌肉毒桿菌(禁藥)等高價醫美禁藥，以及不良醫療器材，經估算總市值達1883萬元，另也查扣鐘、王二人的犯案手機及進口的Mercedes-Benz、Lexus轎車等贓證物。

據查，鐘、朱二人以低於市價的價格向醫療院所兜售，一盒要價7萬元的美白針，鐘等人的成本僅約1萬多元、一瓶要價3萬元的肉毒桿菌，二人的成本也僅約6000元，不法牟利豐厚。

鐘、王二人在警詢時否認涉案，辯稱遭查獲的醫美產品都是自用，但也拒絕透露產品來源，警方已將醫美產品送驗，調查是否有不明、有害人體的成分，全案依違反藥事法罪移送橋頭地檢署，檢方訊問後命鐘、王二人分依20萬、5萬元交保。

刑事局中打第二隊提醒，愛美是人的天性，台灣近年微整形盛行，但羊毛出在羊身上，消費者使用醫美相關療程前，應充分了解相關使用產品資訊，在施打相關皮膚植入劑、肉毒桿菌或是玻尿酸等(非)侵入性產品前，務必請醫師提供相關施打藥劑包裝，檢視是否有經衛福部許可證明之「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，以免施打到醫美偽禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。

刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品，並以高級水產店為掩護，存放醫療針劑，檢警14日搜索，查扣市價1800餘萬元的醫美用品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品，並以高級水產店為掩護，存放醫療針劑，檢警14日搜索，查扣市價1800餘萬元的醫美用品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品。記者陳宏睿／攝影
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品，並以高級水產店為掩護，存放醫療針劑，檢警14日搜索，查扣市價1800餘萬元的醫美用品。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打第二隊查獲鐘姓、朱姓男子等二人，非法輸入來源不明的肉毒桿菌、玻尿酸等醫療針劑、產品，並以高級水產店為掩護，存放醫療針劑，檢警14日搜索，查扣市價1800餘萬元的醫美用品。記者陳宏睿／翻攝

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