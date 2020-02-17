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武漢第二次防疫決戰？ 湖北孝感580萬市民「嚴禁離家」

百年銀樓金飾宅配到府 貨運司機一到持槍男立刻現身搶

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
高雄市旗山區百年歷史的銀樓， 業者去年收到客戶訂購要結婚用的金飾組，宅配到台中市祥順三街給網購客戶，胡姓貨運司機一抵達目的地，遭嫌犯高辰安持玩具手槍拾走價值28萬5000元的金飾，台中地檢署今天依加重強盜等罪起訴高。圖／台中市警五分局提供
高雄市旗山區百年歷史的銀樓， 業者去年收到客戶訂購要結婚用的金飾組，宅配到台中市祥順三街給網購客戶，胡姓貨運司機一抵達目的地，遭嫌犯高辰安持玩具手槍拾走價值28萬5000元的金飾，台中地檢署今天依加重強盜等罪起訴高。圖／台中市警五分局提供

高雄市旗山區百年歷史的銀樓，業者去年收到客戶訂購要結婚用的金飾組，宅配到台中市祥順三街給網購客戶，胡姓貨運司機一抵達目的地，即遭嫌犯高辰安持玩具手槍搶走價值28萬5000元的金飾，台中地檢署查出高嫌因缺錢，冒用他人名義宅配訂金飾，待貨到再行搶，台中地檢署今天依加重強盜罪嫌起訴高，另依媒介贓物罪嫌起訴范男、依藏匿人犯罪嫌起訴游男及李男。

被害的林姓業者說，銀樓是三代祖傳事業，阿公時代開始經營，13年前跨入電子商務擴展通路，曾遇過消費者盜刷信用卡，損失金額6萬元，這回網路訂單金額較高，交易前有點不安，曾透過通訊軟體與歹徒交談，沒想到還是出問題。遭典當的金飾警方循線全數追回，業者並無損失。

起訴書指出，高辰安（31歲）因需錢孔急，去年11月7日冒用葉男名義，在網路上向高雄市旗山區的一家百年歷史銀樓業者，佯裝訂購結婚金飾套組1組、金項鍊1條、金戒指1只、金手鐲1對，共價值新台幣28萬5000元，約定於同月19日中午送貨至中市北屯區祥順三街民宅，並採用貨到付款。

高辰安去年11月19日上午，至中市東區和順租車行租車後，再到太原路竊取李男車子的兩塊車牌，懸掛於租來的車子上，作為犯案後逃避追緝之用。

高男隨後駕駛租來的車子，前往北屯區祥順三街，待胡姓貨運司機以手機跟他聯絡後，趁胡將他訂購的金飾取出並驗看過後，高男取出玩具手槍，並拉動滑套，喝令胡轉身，強取金飾後駕車回到南投縣埔里鎮住處。

隨後，高男委託鄰居范男（32歲）代為將金飾銷贓，范將金飾拿到埔里鎮3家銀樓變賣，得款22萬9551元，將贓款交給高男，而高男將現金1萬元、及金戒指交給范男作為報酬。高男即展開逃亡，先後藏匿在游姓友人（35歲）在南投縣魚池鄉經營的民宿、李男（41歲）在埔里鎮經營的護膚坊。

至去年11月29日經警在新北市板橋區逮獲高男，查扣現金1萬6950元，以及2支手機，他到案後坦承犯案。

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