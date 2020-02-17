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影／男子板橋隨機行搶 見警圍捕逃進公寓頂樓自刎

聯合報 / 記者陳俊智/新北即時報導

新北一名林姓男子昨天晚上在板橋區隨機行搶被警方圍捕，過程中，他掏出水果刀抵抗逃逸，今天凌晨2時跑進介壽街一處公寓頂樓自刎，經醫院搶救，今天上午7時不治。

據了解，林男有毒品前科，疑因缺錢買毒行搶，過去曾在土城、泰山等地犯案，均被警方緝獲。

海山警方表示，林男昨晚近8時在板橋民有街搶了一名婦人包包，員警依特徵在文化路找到他的蹤影，逮捕過程中發生扭打。後來，林男掏出水果刀頑強抵抗，員警第一時間後退自保，他便趁機脫逃。

事發後，員警今天凌晨2時許在板橋介壽街再找到林男，見他跑進公寓藏匿也隨即追上前，但追上頂樓時，他已揮刀自刎。員警第一時間已通報救護車送醫搶救，但林男因失血過多，今天上午7時仍宣告不治。

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