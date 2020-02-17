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未婚酒吧女路邊棄嬰屍 她辯稱產死胎一時心慌

聯合報 / 賴佩璇/台北即時報導

一名拾荒婦人去年父親節在北市音樂酒吧「MayBE Music Bar」後方巷弄發現一只塑膠袋內裝有嬰兒屍體。台北地檢署相驗解剖發現為死胎，循線查出是酒吧33歲余姓女員工因未婚懷孕，在家產下死胎，帶至酒吧廚房垃圾桶棄置，今依遺棄屍體罪嫌起訴余女。

去年8月8日早上7時許，一名拾荒婦人於聯合醫院仁愛院區附近巷弄發現一只棄置路邊的塑膠袋，好奇打開一看，竟是一具嬰兒屍體，嚇得婦人大驚失色，立即向醫院警衛通報，警衛一開始不敢置信，後來發現婦人說的是真的，趕緊向警方報案。

檢察官接獲警方通報前往相驗，發現粉紅色塑膠袋是新北市專用垃圾袋，嬰兒為男性，死亡時間約一天，從臍帶切割狀況判斷應非在醫療院所生產，至於死因為何要安排解剖釐清。

檢察官指示警方擴大調閱案發地點附近監視器畫面，並採集塑膠袋上的指紋，全力追查棄嬰者身分。大安分局案發後立即請來鑑識中心人員採證塑膠袋上的指紋，並成立專案小組漏夜偵辦，擴大調閱監視器範圍，發現棄屍者身分就是男嬰生母。

檢警將生母傳喚到案說明。據了解，男嬰生母是一名33歲的未婚媽媽，在酒吧工作，在家中自行生產，她供稱因為不知自己懷孕，生下死胎後相當慌張，不知怎麼辦，只好在父親節當天凌晨2點，徒步至酒吧棄屍。

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