疑黑吃黑詐騙集團成員遭搶千萬 中市警逮7嫌

阮姓男子昨天開車行經台中市南屯區文心南三路與黎明路口，停等紅燈突遭2車攔截，擊破車窗搶走近千萬元，該起案件疑似黑吃黑，警方在48小時內偵破，逮捕7嫌移送偵辦。

46歲阮姓男子15日下午行經台中市南屯區文心南三路與黎明路口，他在停等紅燈時突遭2台車包夾，車上5人下車分持鐵鎚、鋁棒、開山刀，敲破阮男駕駛車輛的車窗並搶走車上現金，隨後駕車離去。

敲破車窗的巨響引發路人注意，目擊者表示，聽見「兵兵砰砰」的聲音，上前查看發現有車子車窗被砸破，車窗破璃散落一地，還有一名男子滿頭是血，請求將他送醫。阮男的頭部、背部受傷，送醫後無生命危險。

據了解，這起搶案疑似因詐欺水房分贓不均引發「黑吃黑」，被搶走的千萬款項是不法所得，警方未證實。警方今天逮捕7名嫌犯，追回部分贓款，擴大追查是否有幕後主使者，釐清犯案動機。