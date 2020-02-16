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阿公店內開槍傷人 老角頭「番婆」及共犯出面投案

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
警方當場在方身上查獲槍枝、彈匣、子彈及彈殼等證物。記者李隆揆／翻攝

今晨5時在台北市萬華區涉犯槍擊案的方姓犯嫌及施姓共犯，今晚在警方策動下主動投案，警方在其身上查獲槍枝、彈匣及子彈，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

據了解，60歲的方姓主嫌綽號「番婆」，是華西街幫老成員，今晨疑似因酒醉衝動，於三水街上的阿公店「美金」內，開槍射傷一名王姓男子，隨即撿拾彈殼逃離現場，王男因大腿中彈被送往台大醫院救治無大礙。

上午7時許，56歲施姓共犯被警方逮到，方自知難逃警方追捕，今晚9時許在警方策動下，於萬華區貴陽街二段216號前投案，警方當場在方身上查獲槍枝、彈匣、子彈及彈殼等證物，目前已被帶返派出所偵詢，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

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