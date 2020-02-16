男子改造散彈槍擁槍自重 被判刑6年2月

王姓男子被控於2016年6月間，向網路賣家購得玩具槍相關零件後，在住處涉嫌製造金屬撞針及土造槍管，再將改造撞針、槍管換裝於玩具槍，製造具殺傷力一支改造散彈槍和兩支改造手槍，並持有2發子彈，台南地院依王觸犯犯非法製造槍枝及持有子彈罪，判處6年2月徒刑，併科罰金9萬元，全案可上訴。

判決說，王2015年8 月間，在不詳處所，自姓名年籍不詳成年男子處，收受持有2顆式子彈。2016年6月間，自成年網路賣家購得相關零件、玩具槍 、釘槍火藥、底火後，在台南市住處，以零件及自己的工具，先製造改造金屬撞針及土造金屬槍管，再以將撞針、槍管換裝於玩具槍。

王又固定測量、打磨、壓制槍管膛線，並將火藥填充於子彈等方式，製造具殺傷力一支改造散彈槍和兩支改造手槍。案經員警於2016年8 月17日，持搜索票前往王住處執行搜索，並扣得改造槍彈，法辦起訴。

王落網後坦承犯行，法官審酌他未經許可，任意持有、製造具殺傷力槍枝、子 彈，客觀上對於社會秩序及一般大眾生命安全具有潛在威脅及危險性，且所製造之數量非少，但考量他犯 後始終坦認犯行之犯後態度，依法量刑。