快訊

衛生所今天賣口罩 有7天2片限制別傻傻跟著排

抗疫…「親愛的，我們分房睡吧」 小心…分了就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市萬華接連傳槍響 酒後鬥毆釀3傷

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
位於和平西路三段的一間飲酒店，昨天上午6時許發生酒客鬥毆案件。記者李隆揆／攝影

北市萬華區近日接連傳槍響，昨天清晨和平西路上一間飲酒店爆發兩派酒客鬥毆、開道具槍，今晨三水街又同樣因酒後衝突，引發鬥毆，一名男子大腿中彈送醫急救，警方目前仍針對2案滋事份子積極偵辦中。

位於和平西路三段的一間飲酒店，昨天上午6時許發生酒客鬥毆案件，兩間包廂共約10人因故發生爭吵，一言不合大打出手，導致其中黃姓及袁姓男子身受撕裂傷，事後傷者送醫救治，其餘滋事人等全一轟而散，警方介入偵辦，目前僅一名劉姓男子到案。

據了解，發生衝突的是飲酒店內2間不同包廂的酒客，揪眾打人的一方約有6人，挨打的一方則約有4人，雙方疑似因為酒後衝動引發衝突，過程中有人隨手抄起酒瓶參戰，還持一把僅會發出巨響、無實彈的道具槍，開槍示威。

今晨5時，萬華區三水街又發生槍案，同樣是在飲酒店因酒後衝突引發鬥毆、開槍，但卻不是開道具槍，而是真槍實彈，過程中一名男子大腿中彈，救護人員獲報後將傷者送往台大醫院救治，警方目前積極偵辦中，已一人到案。

2案案發地僅隔1條梧州街，非但接連2天傳槍響，還釀3人受傷，有住戶驚恐表示，雖該處飲酒店多，酒後衝突案件屢見不鮮，但也太可怕了吧！

台大醫院 北市
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

居家檢疫、隔離趴趴走絕不寬貸 北市至今24人被開罰

機車走內側車道 北市25路段車禍增

中央地方不同調？別跑錯 北市健康服務中心不賣口罩

掃光同業的貨 娃娃機台主遭同業打死

相關新聞

新北單親媽攜2子女旅館輕生 2童餵藥亡、母送醫　

一名30歲吳姓單親媽媽13日帶著6歲兒子、8歲女兒投宿新北巿五股區一間汽車旅館，今清晨她前夫打電話給她發覺情形不對，趕往...

指揮幽靈船隊走私 包辦台灣3成毒品 「屏東王」落網

警方破獲近年陸地最大海洛因案，落網的主嫌林孝道是台灣知名大毒梟，層級相當高，十多年來被亞洲各國執法機關視為眼中釘。專案小組掌握情資，林的毒品版圖龐大，指揮「幽靈船隊」從金三角走私毒品，還結合菲律賓反政府勢力，傳奇色彩不輸電影「門徒」。

大毒梟 擅斷線避追捕 栽在海漂毒品

綽號「孝道仔」的大毒梟林孝道和黨羽落網，集團被瓦解。警政署長陳家欽昨天到台東縣警局察局慰勉員警時表示，除破獲中南部最大毒梟，北部大毒梟近日也落網，正積極偵辦中。

北市萬華接連傳槍響 酒後鬥毆釀3傷

台北市萬華區近日接連傳槍響，昨天清晨和平西路上一間飲酒店爆發兩派酒客鬥毆、開道具槍，今晨三水街又同樣因酒後衝突，引發鬥毆...

油壓剪剁指逼人還債 債主遭抵抗竟持刀砍死人

新北一名林姓男子為追討145萬元債務，去年12月夥同沈姓男子到永和埋伏，擄走欠債的屠姓男子，除將人押回新莊的辦公室不讓離...

火爆房客想退租 竟開車衝撞房東夫妻、持武士刀亂砍

桃園陳姓男子自認洪姓房東沒替他處理房子事務，心生怨恨約對方出來談退租，見洪和葉姓妻子到場時，陳竟開車衝撞洪，還下車拿預藏...

掃光同業的貨 娃娃機台主遭同業打死

新北市三峽某娃娃機歐姓台主因為夾娃娃糾紛，與同店的陳姓台主兄弟不睦，去年12月底遭對方夥同眾多少年擄走毆打，最後遭對方以...

台版「門徒」大毒梟落網 金三角幽靈船隊水鬼搶灘走私

警方破獲近年陸地最大海洛因案，落網的林姓主嫌是台灣知名大毒梟，層級之高屈指可數，10多年來被亞洲各國執法機關視為眼中釘；...

老天幫大忙！檢警軍三方合作逮國際級台灣三大毒梟之一

「真的是老天爺幫大忙，阻止毒品進到台灣」去年9月間，有在台東縣達仁鄉南田村沿海撿拾雅石玩家，意外在海邊發現有海洛因磚漂上...

「廣西南寧吸金」手法再現！6人躲過新冠肺炎回台被捕

存在多年的「廣西南寧吸金」手法再現！刑事局南打去年間獲報有不法集團涉拉攏招待民眾免費去中國大陸廣西省考察，洗腦投資認購股...

台東警方溯源再破毒品案 署長陳家欽親臨嘉勉

台東警方繼上個月21日宣布破獲南部大毒梟、綽號「孝道仔」林孝道等共9名嫌犯，起出市值10億共196塊海洛因磚後，警方持續...

萬丹偏僻農舍製毒 高規格防盜引起注意

屏東地檢署指揮海巡署及屏東分局等單位，在屏東縣萬丹鄉一處鐵皮農舍查獲製毒工廠，蔡姓男子等3人涉嫌在農舍內製毒，並在周遭以...

熱門新聞

新北單親媽攜2子女旅館輕生 2童餵藥亡、母送醫　

新北女警酒駕！酒測值竟高達1.04 記大過追究相關責任

不放棄！確認蔡英文論文真假 彭文正上訴但要先繳2萬6

寒夜裡被棄養的7隻米克斯小狗 見證台灣人的善與惡

台大、出國、副教授…都假的 兒裝學霸騙父母千萬元

招魂擲筊48次都沒「應杯」 長官喊任務結束 才喚回殉職消防員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。