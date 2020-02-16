北市萬華接連傳槍響 酒後鬥毆釀3傷

台北市萬華區近日接連傳槍響，昨天清晨和平西路上一間飲酒店爆發兩派酒客鬥毆、開道具槍，今晨三水街又同樣因酒後衝突，引發鬥毆，一名男子大腿中彈送醫急救，警方目前仍針對2案滋事份子積極偵辦中。

位於和平西路三段的一間飲酒店，昨天上午6時許發生酒客鬥毆案件，兩間包廂共約10人因故發生爭吵，一言不合大打出手，導致其中黃姓及袁姓男子身受撕裂傷，事後傷者送醫救治，其餘滋事人等全一轟而散，警方介入偵辦，目前僅一名劉姓男子到案。

據了解，發生衝突的是飲酒店內2間不同包廂的酒客，揪眾打人的一方約有6人，挨打的一方則約有4人，雙方疑似因為酒後衝動引發衝突，過程中有人隨手抄起酒瓶參戰，還持一把僅會發出巨響、無實彈的道具槍，開槍示威。

今晨5時，萬華區三水街又發生槍案，同樣是在飲酒店因酒後衝突引發鬥毆、開槍，但卻不是開道具槍，而是真槍實彈，過程中一名男子大腿中彈，救護人員獲報後將傷者送往台大醫院救治，警方目前積極偵辦中，已一人到案。

2案案發地僅隔1條梧州街，非但接連2天傳槍響，還釀3人受傷，有住戶驚恐表示，雖該處飲酒店多，酒後衝突案件屢見不鮮，但也太可怕了吧！