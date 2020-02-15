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油壓剪剁指逼人還債 債主遭抵抗竟持刀砍死人

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
新北一名林姓男子為追討145萬元債務，去年12月夥同沈姓男子到永和埋伏，擄走欠債的屠姓男子，除將人押回新莊的辦公室不讓離開，恫嚇剁下手指還債，見對方脫逃抵抗，還與後來才到辦公室的王姓、楊姓2名男子分持油壓剪和開山刀追打砍殺，導致對方深重16刀，送醫傷中不治。示意圖／Ingimage

新北一名林姓男子為追討145萬元債務，去年12月夥同沈姓男子到永和埋伏，擄走欠債的屠姓男子，除將人押回新莊的辦公室不讓離開，恫嚇剁下手指還債，見對方脫逃抵抗，還與後來才到辦公室的王姓、楊姓2名男子分持油壓剪和開山刀追打砍殺，導致對方深重16刀，送醫傷中不治。新北地檢署偵辦此案，今依殺人、妨害自由等罪起訴4人。

起訴指出，林男多次向屠男追討債務，但始終沒有下文，去年12月埋伏等到人時，對方仍稱籌不到錢，讓他原本已經不滿的情緒更加高漲，在車上就命沈男出手教訓，把對方打到額頭出血。

林、沈2人將屠押回新莊辦公室後，沈先找了王男幫忙看守，林也另外約了楊男討論事情。過程中，林見屠仍無誠意籌錢還款，於是叫沈、王以油壓剪剁下屠的手指逼迫還錢，未料屠趁機脫逃並隨手抄起茶几上的小剪刀反抗，他與楊追了上去，雙方又發生扭打，僵持纏鬥一陣子後，就大喊「把刀拿出來」。

沈男聽到林男大喊，將油壓剪交到楊男手中，隨後從辦公室工具間拿出2把開山刀與王分持，趁屠與其他人纏鬥之際追砍了16刀，直到屠出血過多倒地才罷手，送醫不治死亡。

偵訊時，林、沈、王3人承認押人和動手，但辯稱只是想給對方教訓，沒有殺人犯意，楊則是矢口否認到底，但檢方比對死者傷勢、凶器和現場採集到DNA等相關跡證，認定4人是飾詞狡辯。

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