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火爆房客想退租 竟開車衝撞房東夫妻、持武士刀亂砍
桃園陳姓男子自認洪姓房東沒替他處理房子事務，心生怨恨約對方出來談退租，見洪和葉姓妻子到場時，陳竟開車衝撞洪，還下車拿預藏的武士刀朝2人揮砍，所幸被熱心民眾制止才未釀大禍；檢方訊時，洪否認犯行，還辯稱自己「沒有很用力」，但檢方不採信依殺人未遂、槍砲罪嫌起訴他。
檢警調查，陳男（32歲）和洪姓房東有租屋糾紛，去年12月23日傳LINE給洪要他出面協調退租事宜，洪和妻子葉女下午4點多到場，陳開著1輛自小客車，見2人坐在約定地點宮廟前的石階上，竟加速朝洪衝撞，結果保險桿直接撞到洪的左膝蓋，他當場痛到哀嚎倒地。
陳一下車就持預藏的已開鋒武士刀，先是用刀背朝葉女左手揮砍，所幸葉未因此受傷，陳再轉向倒在地上的洪，洪則拿起安全帽黨在胸前防禦，但陳不放過對方，繼續揮刀砍向洪，2人一陣攻防洪連滾帶爬往後逃。
陳男不罷休追在後面不斷揮刀，洪最後抓著武士刀柄，和陳一路拉扯到大馬路上，左手中指也被刀劃傷，葉女在一旁不斷呼救，也拿東西砸向陳企圖阻止，由於吵鬧聲驚動居民，一旁正在施工的民眾上前制止，陳男這才罷手，被害的洪、葉則對陳提告殺人未遂罪嫌。
檢方訊時，陳坦承之前用800元在網路買了把武士刀，但矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱因為房東遲到，自己有點生氣，開車轉過去不小心擦到洪的腳，加上房東沒有幫他處理房子事情，當時情緒激動才會拿刀揮砍，但自己沒有很用力，也用刀背砍葉女，應該沒有受傷。
但洪男、葉女指證歷歷，也提出驗傷證明，檢方調閱周遭監視器、行車器錄器畫面，發現陳確實有開車衝撞洪、揮刀砍向2人行為，且陳作案用的武士刀經警方鑑定卻屬開鋒，屬於管制物品；檢方偵結依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴陳。
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