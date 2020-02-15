掃光同業的貨 娃娃機台主遭同業打死

新北市三峽某娃娃機歐姓台主因為夾娃娃糾紛，與同店的陳姓台主兄弟不睦，去年12月底遭對方夥同眾多少年擄走毆打，最後遭對方以球棒重傷頭部死亡；新北地檢偵辦此案，訊後認定陳姓兄弟和友人陳姓男子涉犯殺人罪，開車協助擄人王姓男子涉犯私行拘禁和聚眾鬥毆等罪，今依法起訴。全案另有8名少年交由少年法庭審理。

檢警調查，該娃娃機店禁止台主玩其他台主的機台，但技術厲害的歐姓男子不顧規定，多次夾取其他台主的物品，甚至清空檯面，引起陳姓台主不滿。事發前，雙方多次爭執此事，但歐男不聽勸，因此種下殺機。

去年12月21日，歐男在夾娃娃機店補貨時被陳姓兄弟率眾擄走，由王男和數名少年開車押到鶯歌區環河路山水步道口，再由陳姓兄弟等人和少年持球棒毆打，最後因顱內出血、腦損傷等情死亡。

偵訊時，陳姓兄弟等4人坦承擄人，對於毆打過程均避重就輕，但檢方交叉比對供詞後，發現陳姓兄弟和陳姓友人有參與持球棒攻擊陳男行為，認為3人明知球棒重擊頭部可能導致喪命仍動手，有殺人的未必故意，王男雖然只有在旁叫囂助陣，但也涉聚眾鬥毆致人於重傷助勢罪。