老天幫大忙！檢警軍三方合作逮國際級台灣三大毒梟之一

「真的是老天爺幫大忙，阻止毒品進到台灣」去年9月間，有在台東縣達仁鄉南田村沿海撿拾雅石玩家，意外在海邊發現有海洛因磚漂上岸並報警後，台東檢警及海巡、配合刑事局大數據分析，台東不僅查獲國內三大販毒集團，還逮捕林姓大毒梟。

台東警方指出，林姓毒梟不僅是台灣南部最大毒梟，還是國際級毒梟，不僅與緬甸、泰國金三角的製毒集團關係緊密，還與菲律賓叛軍熟識親密，林姓毒梟不但有自己的船隊，不僅長期供應菲律賓叛軍日用漁貨等物資，船員也都是菲國叛軍。

去年9月，有民眾在台東南田海岸發現有海洛因磚隨浪漂上岸，隨即報警，台東警方與海巡隨後台東縣、屏東縣海岸邊，陸續拾獲「雙獅地球標」等外包裝海洛因磚44塊，經媒體報導後引發全國高度關注；經內政部警政署指示刑事警察局支援偵辦，與台東縣警察局共同成立專案小組，追查毒品來源與幕後集團，在刑事局利用大數據影像分析，從上千萬筆道路監視畫面，找到2名嫌犯經常進出屏東與台東之間，進而溯源逮捕南台灣最大販毒集團首腦，屏東縣籍的林姓大毒梟及集團成員的等11人。

警政署署長陳家欽今天下午到台東慰勉破案有功的專案小組人員；專案小組成員說，真的是老天爺幫大忙，讓毒品漂上岸，還有刑事局利用大數據分析在茫茫人海中鎖定涉案嫌疑人，進而查獲海洛因磚296塊共計111公斤， 市價約15億元、安非他命26公斤，市價約5千萬元，合計占了台灣毒品市場三分之一。