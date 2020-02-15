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老天幫大忙！檢警軍三方合作逮國際級台灣三大毒梟之一

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
去年9月意外漂到台東南田海岸的海洛因磚，讓台東檢警與海巡合力查獲南台灣最大販毒集團，且逮捕屏東縣籍國際級林姓大毒梟。記者羅紹平／翻攝

「真的是老天爺幫大忙，阻止毒品進到台灣」去年9月間，有在台東縣達仁鄉南田村沿海撿拾雅石玩家，意外在海邊發現有海洛因磚漂上岸並報警後，台東檢警及海巡、配合刑事局大數據分析，台東不僅查獲國內三大販毒集團，還逮捕林姓大毒梟。

台東警方指出，林姓毒梟不僅是台灣南部最大毒梟，還是國際級毒梟，不僅與緬甸、泰國金三角的製毒集團關係緊密，還與菲律賓叛軍熟識親密，林姓毒梟不但有自己的船隊，不僅長期供應菲律賓叛軍日用漁貨等物資，船員也都是菲國叛軍。

去年9月，有民眾在台東南田海岸發現有海洛因磚隨浪漂上岸，隨即報警，台東警方與海巡隨後台東縣、屏東縣海岸邊，陸續拾獲「雙獅地球標」等外包裝海洛因磚44塊，經媒體報導後引發全國高度關注；經內政部警政署指示刑事警察局支援偵辦，與台東縣警察局共同成立專案小組，追查毒品來源與幕後集團，在刑事局利用大數據影像分析，從上千萬筆道路監視畫面，找到2名嫌犯經常進出屏東與台東之間，進而溯源逮捕南台灣最大販毒集團首腦，屏東縣籍的林姓大毒梟及集團成員的等11人。

警政署署長陳家欽今天下午到台東慰勉破案有功的專案小組人員；專案小組成員說，真的是老天爺幫大忙，讓毒品漂上岸，還有刑事局利用大數據分析在茫茫人海中鎖定涉案嫌疑人，進而查獲海洛因磚296塊共計111公斤， 市價約15億元、安非他命26公斤，市價約5千萬元，合計占了台灣毒品市場三分之一。　　　　　　　　　　

警方人員表示，這個毒梟集團與東南亞國際毒梟結盟，有自己的專屬走私船隊，有毒品儲存的倉儲管理，有運輸車隊及販賣通路，是ㄧ個嚴密的、完整的毒梟組織。幾十年來，這個毒梟集團不斷走私毒品到台灣，甚至走私到國外，一直逍遙法外。但是今天，在檢警共同努力之下，一舉將他瓦解。

去年9月意外漂到台東南田海岸的海洛因磚，讓台東檢警與海巡合力查獲南台灣最大販毒集團且逮捕國際級林姓毒梟。記者羅紹平／翻攝
去年9月意外漂到台東南田海岸的海洛因磚，讓台東檢警與海巡合力查獲南台灣最大販毒集團，且逮捕屏東縣籍國際級林姓大毒梟。記者羅紹平／翻攝

台東 毒品 屏東縣
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