台版「門徒」大毒梟落網 金三角幽靈船隊水鬼搶灘走私

警方破獲近年陸地最大海洛因案，落網的林姓主嫌是台灣知名大毒梟，層級之高屈指可數，10多年來被亞洲各國執法機關視為眼中釘；專案小組掌握情資，林的毒品版圖龐大，指揮「幽靈船隊」從金三角走私毒品，還結合菲律賓反政府勢力，傳奇色彩不輸電影《門徒》。

台東縣海岸去年9月被民眾發現海洛因磚，警方追查是船隻運毒時遺落，地毯式搜索撿到44塊，在屏東縣兩處民宅起獲152塊，陸續逮捕林姓男子等9人，今年初又在屏東某民宅搜出100塊，共查獲逾15億元的111公斤海洛因。

刑事局偵三大隊、台東縣警察局破案有功，警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭今天赴台東慰勉，辦案人員有感抓到林嫌不容易。

據了解，52歲林姓男子是屏東縣人，常捐款慈善機構或資助活動，曾有意參選議員，被稱為「屏東王」，在警察、調查等緝毒單位眼中卻是知名大毒梟，近兩年在亞洲涉及4件共3000公斤毒品走私，幹員評估他吃下台灣3成毒品市場。

專案人員掌握情資，林多次挺進金三角接洽，結合菲律賓南方反政府組織，旗下擁有龐大走私船隊，從母船接收毒品，轉交子船駛近海岸，再以海軍陸戰隊「水鬼」模式人力攜毒搶灘；警方調查這次在台東的海洛因，就是搶灘時不慎漂走。

據指出，這些漁船形同「幽靈船」，登記在蒙古等內陸國家，長年在公海漂泊鮮少靠岸，船員多為菲南人，打魚配罐頭裹腹，飲水靠海水淡化設備，如海盜度日。

外傳林不太喝酒，最大興趣是賭博，欠了不少債，由於實力雄厚，債主不急著催討，他也不以為意，據聞接濟不少重大案件犯嫌搭船潛逃出境，廣結善緣不收費。