「廣西南寧吸金」手法再現！6人躲過新冠肺炎回台被捕

存在多年的「廣西南寧吸金」手法再現！刑事局南打去年間獲報有不法集團涉拉攏招待民眾免費去中國大陸廣西省考察，洗腦投資認購股份，每月都可獲高報酬，再拉下線，疑傳銷詐騙；檢警4天前多地搜索查扣教戰手則，並拘提「老總」層級陳姓女子等6人到案，訊後皆請回，全案依詐欺罪、違反銀行法擴大偵辦。

據了解，檢警掌握嫌疑人呂姓男子、陳女、李女、葉女、鄭女、羅女今年初帶團到廣西「觀光考察」，疑因爆出新冠肺炎疫情，農曆年前就趕緊返台，也幸好政府尚未公布要自主健康管理，免於被隔離。

警方指出，不法集團以免費招待食宿前往中國大陸廣西觀光考察為誘餌，赴陸期間更密集給投資洗腦課程，宣稱投資人民幣6萬9800元（約台幣30多萬）申購股份，隔月就能領回1萬9000元退佣，每月能領高額報酬，還進一步引誘參加者吸收下線；此手法幾乎與喧騰已久的「廣西南寧吸金案」相同。

刑事局南打偵四隊去年接獲情資，報請新北地檢署偵辦，歷經半年多蒐證發覺多名嫌疑人提早返台，本月11日到新北、桃園、台南等地查獲6人，查扣SOP手冊、教戰手則、中國大陸銀行存簿、銀聯卡及U盾等證物。