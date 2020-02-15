台東警方溯源再破毒品案 署長陳家欽親臨嘉勉

台東警方繼上個月21日宣布破獲南部大毒梟、綽號「孝道仔」林孝道等共9名嫌犯，起出市值10億共196塊海洛因磚後，警方持續溯源追查，再逮捕2名共犯及查獲100塊海洛因磚。由於台東警方緝毒成績亮眼，警政署長陳家欽今天到台東出席破案記者會，慰勉員警辛勞。

警方表示，主嫌林孝道於去年12月和8名黨羽分別落網收押後，持續展開溯源追查，歷經1個月透過警政大資料庫、影像追蹤、數位證據採證及策略運用偵訊，日前順利追查出林姓毒梟所藏放的另100塊海洛因磚，並再逮捕2名共犯，徹底瓦解該毒品犯罪集團。

警方能夠順利追查並偵破跨國走私毒品案，是從去年9月間，民眾在台東縣達仁鄉的南田海岸發現1塊海洛因磚開始，之後陸續再台東及屏東海岸找到共49塊海洛因磚，讓警方因此循線得知幕後首腦就是南部大毒梟，綽號「孝道仔」的林孝道。

警方積極展開部署追緝，去年12月間兵分多路從花連、屏東、高雄等地逮回8名黨羽，並在花蓮瑞穗渡假的林嫌逮捕歸案，偵辦期間共起出196塊海洛因磚，市值超過10億元。不過，警方認為林有所保留，因此，不斷追問其他毒品下落，終於查出另所藏放的100塊海洛因磚，再逮捕2名共犯。

專案小組一位承辦警官透露表示，林孝道在高、屏地區非常有名，人脈橫跨政商界，還曾表態參選屏東縣議員，並誓言拿下議長寶座，但最後未能走上政治路，反而從事跨國運毒生意，在泰國金三角、緬甸相當活躍。