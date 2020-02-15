萬丹偏僻農舍製毒 高規格防盜引起注意

屏東地檢署指揮海巡署及屏東分局等單位，在屏東縣萬丹鄉一處鐵皮農舍查獲製毒工廠，蔡姓男子等3人涉嫌在農舍內製毒，並在周遭以高規格防盜設施企圖躲避檢警查緝，檢警在現場共起安非他命17公斤、k他命1公斤及製毒原料及毒液近300公斤，其中製毒原料竟然還包括感冒錠，檢察官在偵訊後，已將3人聲押獲准。

警方查扣的毒品及原料包括第二級毒品甲基安非他命毛重約17公斤、第三級毒品（K他命）毛重約1公斤、第四級毒品（麻黃鹼）毛重約45.7公斤、製毒原料（感冒錠）約24公斤、含毒液體約250公斤、製毒工具乙批等物。

屏東縣地檢署去年11月接獲情資，指萬丹鄉某處鐵皮農舍涉嫌製毒，立即指派檢察官鍾佩宇成立專案小組指揮偵辦，由海巡署偵防分署屏東查緝隊、臺南查緝隊、南部分署第六岸巡隊、刑事警察局電信偵查大隊第三隊、屏東縣政府警察局屏東分局及屏東憲兵隊組成專案小組偵辦，經專案小組數月蒐證，見時機成熟，向屏東地方法院聲請搜索票前往搜索。

檢警調查，蔡姓、鄭姓及楊姓等3人，涉嫌在屏東縣萬丹鄉境內，以人煙罕見地處偏僻的鐵皮農舍為掩護，並在農舍四周加裝密錄器監視，並以高規格防盜設施躲避檢警查緝。