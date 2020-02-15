屏檢破獲製毒工廠 3主嫌遭羈押
台灣屏東地方檢察署今天說，13日在屏東縣萬丹鄉一處偏僻處鐵皮屋農舍，查獲製造安非他命等毒品工廠，查扣安非他命、K他命成品及半成品，3名主嫌昨天晚間遭聲請羈押獲准。
屏檢發布新聞稿表示，去年11月接獲情資指有製毒集團成員涉嫌在萬丹人煙稀少處，以鐵皮農舍製毒，檢方指揮海巡、警方及憲兵隊等單位組專案小組蒐證數月，見時機成熟，13日搜索。
檢警在現場查扣甲基安非他命毛重約17公斤、K他命毛重約1公斤、麻黃鹼毛重約45.7公斤、製毒原料（感冒錠）約24公斤、含毒液體約250公斤等及製毒工具。
檢方說，蔡姓、楊姓和鄭姓主嫌在農舍四周加裝密錄器監視，以高規格防盜設施躲避檢警查緝；檢方拘提3人，訊後以涉嫌違反毒品危害防制條例，向法院聲押獲准。
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