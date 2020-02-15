永和河濱駭人分屍案 4凶嫌最重判無期徒刑

新北市永和河濱公園前年8月發生駭人命案，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）因毒品買賣糾紛，遭販毒集團同夥殺害分屍，遺體被支解棄置新店溪內，2天後經飼養的小狗引路，才被友人發現；新北地院審理此案，今依殺人、毀棄屍體和幫助傷害等罪分判行凶的3名外籍男子和1名本國男子6月到無期不等刑期。全案可上訴。

判決主文指出，全案主嫌孫武生（Mayer，以色列籍）犯殺人和毀棄屍體罪，分處無期和3年6月刑期，褫奪公權終身；班特（Bent，美國籍）犯殺人罪和毀棄屍體罪，各處11年10月和2年刑期，應執行有期徒刑12年6月；幫忙運送乾淨衣物和分屍、滅證工具的何傑生（Jason，美國籍）與在對岸幫忙把風的吳宣（本國籍）則因幫助傷害罪各處1年6月和6月刑期。另外，4人因販毒涉洗錢部分均獲判無罪。

檢方起訴指出，顏伯萊與孫武生是因為妻子（已歿）曾在孫的刺青店上班而認識，由於都有抽大麻的習慣，所以也成了販毒生意的合作夥伴，2人還陸續找了班特、何傑生及吳宣入夥，發展成分工細膩的販毒集團，但前年5月爆發內訌。

原來，顏伯萊遇害前曾因持有大量大麻被逮，但是僅受勒戒處分，事後有意退出大麻生意，又拒絕提供客戶名單，因此被孫武生懷疑是警方線民，惹殺禍上身，法院最後認定幫助傷害罪 。

事發後，孫武生與班特互推責任，2人都指對方是主謀；班特表示，前年8月21日，他與孫一起前往河濱公園找顏伯萊，3人在河岸邊聊了一陣子，孫就突然拿出線鉅勒住顏的脖子，並用美工刀劃破顏的氣管，事後才找接應的何傑生拿衣服和分屍工具。孫武生則稱班特才是幕後主使者，並稱其他人因為害怕而不敢說出實情。