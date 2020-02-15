跑錯包廂爆衝突男背部中刀 3男殺人未遂送辦

基隆市仁二路一家KTV昨天發生酒客鬥毆事件，蔡姓男子背部中刀被砍傷送醫，目前已轉送普通病房，警方在案發16小時後昨晚迅速查獲3名男子到案，今天偵訊後依觸犯刑法殺人未遂罪及第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。警方追查衝突起因，只是因為跑錯包廂，引發口角後爆衝突。

仁二路一家KTV昨天上午7時50分發生酒客衝突，員警迅速到場，發現28歲蔡男背部被刺傷，通知救護車送醫急救。醫師檢查傷者意識清楚，背部傷口橫切面非常大，緊急插胸管引流急救，目前已無生命危險，轉普通病房。

第一警分局長婁子才率偵查隊與忠二路派出所偵辦，經警察局局長詹永茂指示，與警察局刑警大隊共組專案小組積極偵辦。案經調閱監視器及查訪在場人，迅速鎖定3名犯嫌涉案，嗣經編組兵分多路同步查緝，昨晚9點多陸續逮獲3名男子到案，偵訊後依觸犯刑法殺人未遂罪及第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，並建請羈押。

警方追查衝突起因，只是因為跑錯包廂，引發口角後雙方爆發衝突，導致流血衝突。案件偵破後，分局今天凌晨2時召集偵查隊及各派出所線上所有警力，針對KTV實施高強度大臨檢，淨化治安。