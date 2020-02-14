以濾水器濾心夾藏大麻花空運闖關 航警查獲2.2公斤毒品

航警局與海關上個月在桃園機場破獲跨國販毒集團，查獲嫌犯以濾水器濾心夾藏毒品的手法，兩次以快遞包裹偷渡第二級毒品大麻花，總查獲重2247公克毒品，再將嫌犯4人於偵訊後，依違反毒品危害防制條例移請桃檢偵辦。

航警局刑警大隊副大隊長陳沛澍表示，航警安全檢查大隊安檢人員與財政部關務署台北關在去年（108年）12月23日凌晨5時多，在遠雄快遞進口專區執行快遞進口貨物X光儀檢查時，發現自美國洛杉磯寄送以私人衣物名義申報的進口快遞包裹X光影像可疑，經開箱發現是一箱濾水器濾心，拆開濾心後發現裡面夾藏第二級毒品大麻花，重計926公克。

航警刑事警察大隊隨即成立專案小組清查過濾相關資料，先逮捕預備收貨的陳嫌，並循線確認紀嫌及蔡嫌共同策劃這起運毒案，隨後逮捕這2名共犯到案，並在兩嫌的住處查獲第二批已經分裝成約5公克大小的大麻花16包，重計121公克，以及分裝大麻花所用之電子磅秤、封口機、真空袋等物。刑大專案小組仍不死心持續向上溯追查毒品源頭，發現吳姓主嫌預計以相同手法夾藏毒貨物闖關，專案小組在1月10日下午3點多，同樣在遠雄快遞進口專區查獲以濾水器濾心夾藏的大麻花，重計1,200公克，隨後更逮捕吳嫌到案。