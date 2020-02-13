台中嘉義縣警方高鐵嘉義車站聯手緝毒 旅客目擊讚賞
台中市警局第二警分局偵查隊與嘉義縣水上警分局偵查隊聯手，下午高鐵嘉義站埋伏，查獲謝姓及胡姓等2名販毒集團成員，查扣1200多包偽裝成咖啡包的毒品，10多名員警逮捕，引起旅客側目，誤以為抓重大要犯，緝毒過程順利，台中警方帶回嫌犯漏夜深入偵辦，毒品成份送驗中。
警方說，台中第二警分局及水上警分局共出動10多名偵查員，在高鐵嘉義內外埋伏，發現胡姓男子開車載謝姓男子到站，兵分二路，趁謝姓男子走入站內大廳，員警上前盤查，在車站入口大門，查獲行李箱裝內裝偽裝咖啡包共1200多包。
另員警在站外逮捕開車的胡姓男子，帶回偵訊，2人坦承交易毒品，但不供出毒品來源及咖啡包成份，員警緝捕過程，引起旅客側目，有人貼臉書說「 警方高鐵嘉義站抓人」。
1200多包咖啡包毒品，內容成分待化驗，台中市警方將嫌犯帶回漏夜偵訊中，擴大追查，水上警分局偵查隊說，案件由台中市第二警分局偵查隊主導，高鐵嘉義站出入旅客眾多，在場目擊民眾對警方維護治安，大為肯定讚賞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言