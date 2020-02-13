台中嘉義縣警方高鐵嘉義車站聯手緝毒 旅客目擊讚賞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
台中市警局第二警分局偵查隊與嘉義縣水上警分局偵查隊聯手，下午高鐵嘉義站埋伏，查獲謝姓及胡姓等2名販毒集團成員，查扣1200多包偽裝成咖啡包的毒品，圖為嘉縣警局。記者魯永明／攝影

台中市警局第二警分局偵查隊與嘉義縣水上警分局偵查隊聯手，下午高鐵嘉義站埋伏，查獲謝姓及胡姓等2名販毒集團成員，查扣1200多包偽裝成咖啡包的毒品，10多名員警逮捕，引起旅客側目，誤以為抓重大要犯，緝毒過程順利，台中警方帶回嫌犯漏夜深入偵辦，毒品成份送驗中。

警方說，台中第二警分局及水上警分局共出動10多名偵查員，在高鐵嘉義內外埋伏，發現胡姓男子開車載謝姓男子到站，兵分二路，趁謝姓男子走入站內大廳，員警上前盤查，在車站入口大門，查獲行李箱裝內裝偽裝咖啡包共1200多包。

另員警在站外逮捕開車的胡姓男子，帶回偵訊，2人坦承交易毒品，但不供出毒品來源及咖啡包成份，員警緝捕過程，引起旅客側目，有人貼臉書說「 警方高鐵嘉義站抓人」。

1200多包咖啡包毒品，內容成分待化驗，台中市警方將嫌犯帶回漏夜偵訊中，擴大追查，水上警分局偵查隊說，案件由台中市第二警分局偵查隊主導，高鐵嘉義站出入旅客眾多，在場目擊民眾對警方維護治安，大為肯定讚賞。

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