泰山槍擊男子遭打中下體 子彈從臀部穿出送醫急救

新北市泰山區今日下午1時許，明志路2段突然槍聲大作，李姓男子持改造手槍朝張姓男子連開7槍，子彈更直接打中張男下體，並從臀部穿出，2人疑似日前在酒席上有口角糾紛，導致李男懷恨在心，昨日便到現場勘查，今日一看見被害人返家，隨即掏槍報復，目前全案朝殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

據了解，開槍的李姓男子（20歲），日前在朋友的酒席上，與被害人張姓男子（34歲）在酒後發生口角衝突，李男因此懷恨在心，12日晚間便騎車前往張男住處勘查、埋伏，但沒有堵到張男，便作罷搭乘計程車返回淡水住處。

今天下午1時許，李男又乘坐計程車來到張男在泰山區明志路2段的住處，正巧遇上張男外出用餐，隨即在1間雞肉飯前朝著張男連開7槍，其中1槍打中張男下體，子彈又從臀部貫穿而出，張男負傷逃回家中，李男則是馬上跳上前晚停放在一旁的機車逃逸。

李男事後主動攜帶作案用的改造手槍前往新莊警分局投案，而中槍的男子則是被家人緊急送往輔大醫院急救，雖下體傷勢嚴重，但暫時沒有生命危險。