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泰山槍擊男子遭打中下體 子彈從臀部穿出送醫急救

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
年僅20歲的李姓嫌犯犯案後主動向警方投案，移送過程中不發一語。記者巫鴻瑋／攝影

新北市泰山區今日下午1時許，明志路2段突然槍聲大作，李姓男子持改造手槍朝張姓男子連開7槍，子彈更直接打中張男下體，並從臀部穿出，2人疑似日前在酒席上有口角糾紛，導致李男懷恨在心，昨日便到現場勘查，今日一看見被害人返家，隨即掏槍報復，目前全案朝殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

據了解，開槍的李姓男子（20歲），日前在朋友的酒席上，與被害人張姓男子（34歲）在酒後發生口角衝突，李男因此懷恨在心，12日晚間便騎車前往張男住處勘查、埋伏，但沒有堵到張男，便作罷搭乘計程車返回淡水住處。

今天下午1時許，李男又乘坐計程車來到張男在泰山區明志路2段的住處，正巧遇上張男外出用餐，隨即在1間雞肉飯前朝著張男連開7槍，其中1槍打中張男下體，子彈又從臀部貫穿而出，張男負傷逃回家中，李男則是馬上跳上前晚停放在一旁的機車逃逸。

李男事後主動攜帶作案用的改造手槍前往新莊警分局投案，而中槍的男子則是被家人緊急送往輔大醫院急救，雖下體傷勢嚴重，但暫時沒有生命危險。

林口警分局表示，案發不到1小時就將嫌犯帶回釐清案情；經警詢，嫌犯僅稱是口角糾紛不爽張男，才因此狹怨開槍，但詳細作案動機還有待釐清，目前全案朝違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方在開槍現場進行採證，將進一步釐清嫌犯作案過程。記者巫鴻瑋／攝影
被害人身中1槍後逃回家中，被家人緊急送往醫院急救。記者巫鴻瑋／攝影
嫌犯作案用的槍械，為克拉克改造手槍，彈匣裏8發子彈打到剩1發。記者巫鴻瑋／攝影

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