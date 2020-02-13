鮑魚有毒！緝毒犬立功嗅出闖關3公斤安非他命

葉姓男子出資20萬元和綽號「阿斗仔」男子共謀運毒來台計畫，由對方將重達3公斤的安非他命分裝在9個鮑魚罐頭中，企圖偽裝成食品從美國走私闖關，海關人員在緝毒犬查驗下發覺異狀，開箱驚見安毒夾藏罐頭，審理時葉坦承不諱，法院依共同運輸第二級毒品罪，判處葉有期徒刑4年，可上訴。

檢警調查，葉去年5月和綽號「阿斗仔」身分不詳男子謀議，由葉出資20萬元，再由阿斗仔將安非他命藏在9罐鮑魚罐頭中，從美國寄送空運來台並委託代理報關進口，收貨人則填寫葉的堂弟，貨品運送抵台後，台北關人員同年9月2日經緝毒犬搜查發覺有異。

通知桃園市調查處人員開箱檢驗，赫然在鮑魚罐頭內查獲夾藏重達3公斤多，純度約百分之79的第二級毒品安非他命，調查人員按兵不動，2天後待貨運公司通知葉的堂弟、葉男到場領貨時，一併將2人逮捕。

檢方訊時，葉男對於運毒一事坦承不諱，葉堂弟則矢口否認，辯稱沒有參與，檢方認定葉堂弟事前應不知情，偵結依運毒罪起訴葉男。

法院認為，葉在偵查中自白坦承，依法減輕其刑，另考量運輸入境的安非他命淨重3009.55公克、純度百分之79.32，純質淨重2387.18公克，數量非微，客觀上並無「犯罪之情狀顯可憫恕」情狀。

另審酌葉男身體健全，竟不思戮力上進，明知毒品危害國民健康、社會風氣甚巨，竟仍貪圖己利，若流入市面後果不堪設想，所幸在入關期間就被攔阻，尚未散布實際毒害國民健康，依共同運輸第二級毒品罪，判處葉有期徒刑4年。