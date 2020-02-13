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年後歹徒開工詐騙又來 宜警防詐救婦

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣警察局三星分局員警因機警主動協助，又成功阻止一場詐騙。圖／宜蘭縣警察局三星分局提供

農曆年後，歹徒上工， 又見詐騙，宜蘭縣警察局三星分局員警因機警主動協助，又成功阻止一場詐騙。

警方今天指出，三星警察分局大隱派出所警員陳毅豪日前擔服轄區探訪勤務，巡經三星鄉尚健路段，看見一名婦人站在家門口，神色緊張，貌似遭遇困難。

陳員下車關心瞭解後發現，婦人告訴他，是接獲一通未顯示號碼來電，對方自稱地方檢察署檢察官，並進一步向婦人表示渠涉及刑案，須交付身分證件及銀行帳戶代為保管。

陳毅豪提醒婦人，這是近期常出現的詐騙手法切勿上當受騙，並提醒婦人若再碰到相類似事件，請主動聯繫派出所或撥打165反詐騙專線詢問。

婦人表示，因沒碰過是類事件，一時情急緊張，差點上當，還好遇上警察，及時出現阻止受害，事後對警方積極說明及熱心協助，甚為感激。

三星警察分局指出，詐騙手法日新月異，五花八門民眾防不勝防，並提醒民眾要善加利用165反詐騙專線進行求證。

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