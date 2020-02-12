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澎湖漁船竟私載運7.1萬個口罩遭查獲 船長辯：給家人用

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，船長說要運到七美、望安給親朋好友使用，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供

澎湖一艘漁船今中午12點40分在馬公接受出港安檢時，馬公漁港安檢所人員赫然發現船艙內載運大量來源不明的口罩，包括防塵用N95口罩125箱及醫療用N95口罩70箱，清點合計有7萬1千個口罩，船長當下說是要運到七美、望安給家人使用，但因目前口罩管制出境，海巡隊通報衛生局、疾管署馬公辦事處及海關協處偵辦，將查證口罩來源。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊副隊長鄭文豪表示，依財政部關務署1月3日公告，自1月24日至2月23日止，出境隨身攜罩口罩數量以每人最多5盒（每盒50片）為限，經查獲攜帶超量口罩出境者，將依海關緝私條例第39條規定沒入貨物，並依同條例第36條第1項規定，處貨價3倍以下之罰鍰。

馬公漁港安檢所人員是在今天中午執行例行漁船登檢勤務時，發現一艘漁船正準備前往七美、望安，持密錄器登船檢查，查獲船艙內有防塵用N95口罩125箱共5萬片，以及醫療用N95口罩70箱共計2.1萬片，隨即查扣並帶回偵訊。此外，依漁業法規定，漁船也不得載運貨物，從事非漁業行為，後續將偵訊船主以調查釐清原因。

船主向安檢人員說，因武漢肺炎疫情嚴重，才將口罩載出海，想交給住在島上的親朋好友使用，因口罩管制出境，且載運數量龐大，岸巡人員將船主全數帶回偵辦，並通知相關單位釐清口罩來源。金馬澎分署第七岸巡隊也呼籲民眾，防疫期間口罩不得以郵寄、快遞或其他運送等方式運翰，更不可囤積防疫物資，以免觸法受罰。

澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供
澎湖馬公一艘漁船今中午12點40分遭查獲船艙內載運7.1萬個來源不明的口罩，岸巡隊將人帶回偵辦，並通報衛生單位查證口罩來源。圖／澎湖第七岸巡隊提供

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