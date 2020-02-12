西門町治安挨批 警亮數據打臉：破獲率提升14％

因西門町商圈近月發生竊案及恐嚇案件，台北市議員應曉薇表示，自去年轄區武昌、漢中派出所整併後狀況連連，警方除盡速破案外，台北市警局也應徹底檢討派出所整併有無警力不足問題；對此警方回應，整併後警方破案率大幅提升，實為展現治安正面效益。

西門町一間燒烤店去年底至一月期間接連2次遭竊，2月10日晚上，一名女子與友人相約店內，選在靠近路邊的室外座位用餐，放在一旁的包包又被一名機車騎士當街拎走，店家近3個月發生3起竊案不勝其擾。

同樣位於西門町商圈內的潮牌店，上個月因與顧客發生退貨糾紛，遭糾眾上門恐嚇後，又被在店外丟雞派洩憤。應曉薇表示，年輕市民的休閒天堂不容許志安如此敗壞，除要求警方盡速破案外，也直指轄區武昌、漢中派出所整併後狀況連連，台北市警局應徹底檢討整併派出所有無警力不足、分工不周詳的地方。

對此，警方表示，燒烤店遭竊案皆已破案，女客包包遭搶一案正積極偵辦當中；潮牌店發生買賣糾紛當天，及隔天男子丟雞蛋等情事，皆分別依恐嚇、毀損罪嫌，將滋事人等依法送辦。

針對整併派出所問題，警方強調，轄區漢中、武昌所自去年12月25日整併為西門町派出所，警力數維持61名，不僅全日可編排2線巡邏，在治安方面也展現正面效益。

據統計顯示，今年1月轄區刑案破獲率為63.53％，較去年同期破獲率49.48％大幅提升；刑案發生數部分，今年1月發生85件，也較去年1月192件減少107件，顯見整併後警力充足，能大幅改善轄內治安。