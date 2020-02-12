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「病危」後壁炸彈客出院收押 犯案原因很單純

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
去年12月在台南後壁放置遙控炸彈後在高雄與警方駁火百餘槍送醫的炸彈客的吳富紘已傷癒收押，圖為當時後壁爆裂物現場。記者謝進盛／ 翻攝

去年12月在台南後壁放置遙控炸彈後在高雄與警方駁火百餘槍送醫的炸彈客的吳富紘，經住院近兩個月痊癒，已於上周五出院，經檢方訊後聲押獲准，已移送台南看守所收押。

外界好奇究竟犯案動機為何？據知，49歲的吳某並無特定政黨傾向，當時是「隨機犯案」；在自己上網學習完成炸彈製作後，去年12月12日凌晨從嘉義水上沿著台一線省道南下，經過台南後壁陸橋左轉發現國民黨台南後壁黨部懸掛有競選旗幟，一時興起放置爆裂物，所幸及時被發現報請警方防爆人員拆解，避免可能死傷。

經警方以車追人鎖定吳落腳高雄，去年12月13日圍捕，經對峙達12小時，警方發動三波攻堅，雙方駁火百餘槍，吳嫌中彈被捕送醫，警方在屋內查獲數瓶化學原料，可製成爆炸威力強大的「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」，還在吳車內找到製造引爆用的「電發火頭」零組件，爆炸威力不容小覷，讓附近居民驚嚇 不已。

據知，吳原送高雄醫學大學附設醫院，後轉院到台南柳營奇美醫院，一度還傳出「槍傷惡化」病危，無法製作筆錄，警方得24小時戒護，人力勤務吃緊 。所幸吳後傷勢穩定，上周五已經低調出院遭法院裁定收押，警方也終於鬆了一口氣。

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