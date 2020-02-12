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西門町燒烤店遭3連偷 女客包包機車騎士當街拎走

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
1名女子與友人相約店內用餐，選在靠近路旁的室外座位，並將隨身背包放在一旁扶手上，卻被一名機車騎士直接拿走並加速逃逸。記者李隆揆／翻攝

台北市一家燒烤店去年底至今接連遭竊，前天店內又有客人坐在路邊的室外座位用餐，隨身背包竟遭一名機車騎士直接拿走，警方獲報後正積極偵辦當中。

據了解，這間店位於人潮眾多的西門町商圈內，去年底一名外籍人士偷走店內的酒類商品，今年1月18日凌晨，又遭一名男子趁深夜無人闖進店內偷走8000餘元財物。

2月10日晚上，1名女子與友人相約店內用餐，選在靠近路旁的室外座位，並將隨身背包放在一旁扶手上，卻被一名機車騎士直接拿走並加速逃逸，整個過程不到3秒鐘，受害女子與友人根本來不及反應，隨身包包就直接被拿走。

對於3個月內接連發生3起竊案，燒烤店負責人無奈表示，接連那麼多事情真的很心煩很氣憤；警方表示，該燒烤店前2件遭竊案皆已逮人破案；至於2月10日晚上女子包包遭搶，警方已接獲報案，初步發現犯嫌騎乘的機車無懸掛車牌，目前正積極尋車追人當中；另呼籲民眾出入人潮眾多場所，應時刻保全自身財務，以免受害。

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