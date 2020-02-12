台女菲律賓謀職變惡夢 記者會泣訴被迫勞役

一名台灣女子今天在馬尼拉泣訴赴菲律賓求職卻被限制行動、強迫勞役的經歷。中華民國駐菲代表處表示這名受害人並未向代表處求救，目前已與菲國相關單位瞭解中。

這名英文名為Ivy的23歲賴姓（音譯）女子上午在菲國女參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）召開的記者會上現身說法，稱自己是持觀光簽證來菲，在博彩產業應徵行政工作，不料卻被限制行動。

她說：「我告訴他們我想回台灣，但他們強迫我為他們工作，還說在台北有後台，即使我跑掉還是會被他們找到。」

賴女談話間多次哽咽、停頓，全程緊緊抓住漢迪夫洛斯的手，「我請求台灣政府幫幫我，讓我回家。」

記者會全程在漢迪夫洛斯的臉書上直播。

記者會採訪通知上原先寫道，「一名人口走私受害者將現身說法，講述被迫賣淫的經驗」，但漢迪夫洛斯在記者會上改口，稱賴女是一名「被人口走私（到菲律賓）的網路賭彩業員工，不是從事性工作的女子。」

長期關心女權的漢迪夫洛斯表示，賴女的旅行文件被雇主扣押，強迫工作，後來在友人協助下成功逃脫。

漢迪夫洛斯在隨後的一篇新聞稿中引述說：「他們在其他男人面前碰我的身體，然後他們哄堂大笑。她（賴）還說，自從稍早前獲救後，接到許多威脅。」

中華民國駐菲代表處表示，先前並未接獲任何求助電話，目前已與菲國警方及相關單位聯繫中，準備提供協助。