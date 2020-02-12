竄改防疫宣導海報資訊 醫生觸法送辦

中央流行疫情指揮中的一則防疫宣導海報內，日前遭人竄改並在line群組散布轉傳，刑事局接獲中央流行疫情中心轉報，查出竄改者是桃園市一名范姓醫生，前天通知到案，依偽造公文書罪嫌函送法辦。

據了解，范姓男子是龍潭區一家診所的醫生，他到案供稱，擔心疫情嚴重，基於善意，想告知親友和病人如有一些疑似症狀，就到桃園地區大醫院檢查；他沒有惡意，沒想到會這麼嚴重。

中央流行疫情指揮中心在1月25日製作「就醫民眾及陪同家屬請注意」之宣導海報，並於Line群組轉傳，海報中有「就診時務必主動告知，發病前14日內之旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚（TOCC）」內容；范姓醫師涉嫌將內容更改為「若有發燒且發病，前14日之內曾去過大陸，請至長庚醫院或衛福部桃園醫院就診」，影響防疫中心對外發布疫情及防治措施相關資訊正確性。

刑事局偵七大隊接獲通報，根據內容查出范姓男子身分，他雖強調無犯意，但因散布的line內容明顯根據防疫中心內容竄改，防疫中心字樣也未消除，被依偽造公文書送辦。

警方說，中央流行疫情中心統一對外發布疫情及防治措施之相關資訊，民眾可下載使用，宣導正確防疫觀念，但切勿任意更改、竄改宣導內容並散布，以免影響全國防疫工作。