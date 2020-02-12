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陸船盜採海砂首遭判刑沒入 澎湖海巡戒護兩船移泊高雄

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
海巡署艦隊分署今派出2艦4艇，戒護「豐溢9969號」及「長鑫36號」分別移泊興達港及高雄港。圖／澎湖海巡隊提供

陸籍「豐溢9969號」抽砂船及「長鑫36號」運砂船去年10月24日遭海巡署艦隊分署查獲在台灣淺灘違法抽砂，法院首度依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法判決沒入，今上午艦隊分署派遣2艦4艇，戒護「豐」船及「長」船分別移泊興達港及高雄港，船舶將由地檢署公告拍賣，27名陸籍船員則交由移民署辦理人員安置及遣返事宜。

「豐溢9969號」及「長鑫36號」兩船是去年10月24日由海巡署在台灣灘海域取締的違法抽砂船，並首度依刑法規定移送法辦，澎湖地檢署及地方法院將船員判處5到6個月有期徒刑，已易科罰金執行完畢，兩船及船上1萬6千噸海砂一併沒入，今將船移泊後，除一名運砂船船員將留澎湖上訴，27名船員將轉往移民署收容中心，等待進一步遣返。

艦隊分署表示，考量「豐」船長期泊靠馬公港，將影響交通客輪使用，且「長」船錨泊錨地處，若遇惡劣海象或颱風來襲，恐有重大災損及航安問題，今天派遣澎湖隊10038艇、10061艇、台南隊10051艇、高雄隊3557艇、南機隊偉星艦及直屬船隊巡護八號等，戒護二船分別航往興達港及高雄港泊靠。但豐號抽砂船因輪機問題，出發前還在搶修。

澎湖縣長賴峰偉日前因應新冠肺炎疫情，要求加強驅離越界捕魚的陸籍漁船及海上交易，避免與漁民接觸，形成防疫漏洞，海巡署未來執法也將以驅離取代帶案扣回；遭扣3個多月的船員則認為回家最好，不擔心新冠肺炎疫情。

海巡署艦隊分署今派出2艦4艇，戒護「豐溢9969號」及「長鑫36號」分別移泊興達港及高雄港。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署艦隊分署今派出2艦4艇，戒護「豐溢9969號」及「長鑫36號」分別移泊興達港及高雄港。圖／澎湖海巡隊提供
海巡署艦隊分署今派出2艦4艇，戒護「豐溢9969號」及「長鑫36號」分別移泊興達港及高雄港。圖／澎湖海巡隊提供

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