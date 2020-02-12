天珠「天地眼中眼」引發殺機 7人搶天珠殺人被訴

男子黃焌柚向張姓藝品商借價值不菲的天珠「天地眼中眼」，因黃經商失利，私下將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬，經張一再追討，加上黃積欠款項，並知張隨身攜帶高檔的天珠，遂起殺機勾結李政達等人，於去年11月間由李持刀猛刺張頭頸部32刀致死，強取價值新台幣1042萬元的14顆天珠，台中地檢署今天依強盜殺人等罪起訴黃焌柚等7人，並請法官對黃從重量刑。

主嫌黃焌柚（40歲）否認為主使者，辯稱一切都是開玩笑。他曾帶李政達去察看張的住處，也傳送張的大頭照、生活照、台胞證、手機號碼給李。否認要求李準備圓鍬、手套、童軍繩，確實曾與李勘查埋屍地點。檢察官依同夥指證，認定黃涉嫌重大，予以起訴。

起訴書指出，黃焌柚與被害的張姓藝品商因天珠而結識的好友，張甚至於數年前出借價值不菲的天珠「天地眼中眼」，供黃配戴，而黃前往大陸經商失利，將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬餘元，返回台灣後，張向黃追討未果，獲知黃已出售，怒不可抑，逢人訴說此事，並在臉書表明自己才是「天地眼中眼」所有人，引起黃不悅。

去年8月，適黃返台吸金事業不順被羈押、起訴， 積欠不少款項，因知悉張隨身攜帶高檔天珠，遂起殺機勾結急需款項的李政達（25歲），邀李找幫手，李透過邱聖華（18）找來李之楷（18歲）、洪郁翔（19歲）、黃昱瑋（19歲）等人，將張綁來殺掉再埋屍，並奪取隨身攜帶天珠販售，來協助的人，每人可得報酬新台幣3萬。

黃透過手機傳被害人張的大頭照、生活照、台胞證、手機號碼的李政達，並指示李準備圓鍬、手套、童軍繩等物。同年11月18日，黃告訴李已找好太平區十九甲山區、望高竂等處作為埋屍地點。

黃與李商討以誘騙方式， 讓張至一定地點，再綁人奪珠殺害埋屍，同月24日李聯絡張，以購買天珠為由，約張在北屯區春水堂後方停車場見面，洪、黃因故未能到場，由李政達、李之楷、蔡信佑於次日前往，約定強盜張財物後，可獲取5萬元報酬，經蔡應允。

被害人抵達停車場後，李政達 等人出拳毆打張，蔡抓住張的雙手，李振達持折疊刀朝張的頭頸部連刺32刀，再將受重傷的張帶上車，李乃謀抵達埋屍地點再取出張身上價值1042萬元的14顆天珠。

經路人發現李等人行兇報警，警循線發現李等人的車，逮捕李等3人，並將受重傷的張男送醫急救，但張因傷勢嚴重不治，警方根據李等人的口供，逮獲幕後的黃焌柚。