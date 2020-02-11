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最大宗海上丟包海洛因磚走私 成員無期徒刑上訴判20年

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
負責海上接運海洛因磚的漁船被查扣。圖／翻攝屏東地檢署網站

屏東檢警及海巡前年11月聯手破獲「最大宗岸際毒品海洛因案」，不法集團涉海上走私470公斤海洛因磚丟包屏東縣近海，由毒梟泅水拉上岸。其中參與接運的林姓男子一審被判無期徒刑、陳姓男子被判20年徒刑，全案上訴後，高雄高分院認為2人在全案擔任的角色不重，也認罪有悔意，今天減輕改判林20年、陳16年，仍可上訴。

此案緣起屏東檢警2017年底在車城鄉破獲某海洛因販毒集團，突破嫌犯心防供出上游，才提前掌握此次運毒計畫及分工，由檢、警、海巡共組專案小組，蒐證埋伏多時，2018年11月19日凌晨2點多大批辦案人員出動在涵洞查獲總重約470公斤的海洛因磚1240塊（純質淨重約388公斤），並扣得作案用蛙鞋、飼料袋、無線電對講機、警示燈、車輛等。除了林姓男子、尤姓少年當場落網，後續又拘捕張姓主嫌等10人到案。

判決指出，主嫌張姓男子統籌海上運輸，2018年11月18月凌晨，從外國載運海洛因包裹的200噸大船航行至接近小琉球西南方外海，幾名成員駕駛張的慶昌滿號漁船前往接觸、搬貨上船，再丟到距屏東獅子鄉岸際3至4海浬外的海域。

18日晚間11點多，陳姓男子與另名成員駕駛船筏打撈毒品，又駛到離岸邊更近、竹坑沙灘附近的海面丟包；此時換負責陸地搬運的王姓男子接手，他獨自穿蛙鞋、帶游泳圈及繩索，游泳將漂浮的毒品拉至屏東縣車城鄉台26線岸際的涵洞處，隨後王找來的林姓男子等人，再到涵洞將毒品搬上陸地。

屏檢去年3月先起訴參與陸地搬運的林姓男子，以及海上接運的陳姓男子，由於林一審時一再改變供詞，被依共同運輸第一級毒品罪判無期徒刑、褫奪公權終身；陳認罪被判20年、褫奪公權10年。

上訴後，林姓、陳姓男子皆認罪，二審合議庭考量兩人沒有前科，在這次運毒過程參與的角色相較其他成員較不重要，且毒品也未流入市面，能依法減輕，改判林20年、陳16年徒刑。

此案屏檢最先起訴成員陳姓男子、林姓男子，幕後主嫌張姓男子等7人另案起訴由屏院審理中，2名少年由雲林地院少年法庭審判，還有1名核心成員王姓男子落網不久過世，獲不起訴。

屏東檢警及海巡前年11月聯手查獲不法集團涉海上走私470公斤海洛因磚，並查扣作案器具。圖／翻攝屏東地檢署網站
不法集團將海上接運的毒品先藏在屏東縣車城鄉台26線的涵洞。資料照片／本報記者翻攝
屏東檢警、海巡共組專案小組，前年11月凌晨在屏東縣車城鄉台26線岸際的涵洞處發現包裹好的海洛因磚。資料照片／本報記者翻攝

屏東縣 毒品 海巡
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