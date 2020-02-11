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影／八德警連2日攻堅破案 鄭文燦頒10萬獎金鼓勵
桃園市警察局八德分局日前接獲線報稱有民眾擁槍，經埋伏監控等待時機成熟，8日、9日於中壢、平鎮區攻堅，先破獲地下兵工廠，隔天又起出不少槍枝及毒品，桃園市長鄭文燦今天到八德分局頒發10萬元破案獎金及破案茶，鼓勵員警。
八德警分局8日，由專案小組會同中壢和平鎮分局員警，於中壢及平鎮區攻堅，共查獲改造手槍3把、安非他命27.75公克、毒品吸食器3組、子彈113顆、手槍半成品1枝、子彈半成品1批、鑽孔機1具、砂輪機2台、撞針、底火、火藥等改造槍械工具及零件，破獲地下兵工廠，隔日又傳來好消息。
在檢察官指揮下，八德分局向上溯源追查，9日又在中壢區龍門街於林姓男子駕駛的自小客車內，查獲罕見的制式黑星手槍1把，內含子彈6顆、空包彈1顆及扣案毒品，持搜索票進入林男住處搜索，在房間查獲毒品及吸食器，同案另名呂姓男子房間內也搜出毒品等扣案證物。
鄭文燦今日到八德分局頒發獎金、鼓勵員警，鄭現場視察警方搜出的槍枝、彈藥及其他工具，更好奇的拿起槍枝套件、罕見的制式黑星手槍仔細查看，鄭表示，警方同仁經過一個月的跟監埋伏，成功破獲地下兵工廠，感謝市府警察團隊針對當前治安重點，如打詐、肅槍、掃黑、緝毒等持續努力，讓市民住得安心，也讓桃園成為治安最佳的宜居城市。
八德警友辦事處主任吳建榮、副主任劉元順及鄭文聰也率領各派出所警友站長到場觀禮，加碼頒發獎勵金鼓舞同仁士氣，期許警方再接再厲，以淨化轄區治安；此外，合順醫學集團執行長，景福派出所警友站長張凱翔也現場贈送100組75%酒精消毒液，供八德分局員警使用。
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