感情糾紛認錯人？太陽會幫眾當街砍殺斷人手臂

天道盟太陽會幹部許姓男子涉及新北市多起街頭暴力，曾糾眾砍斷被害人手臂，稱處理感情糾紛，事後發現認錯人，刑事局拘提許等7人依組織犯罪等罪嫌移送，檢方命許10萬元交保，其餘犯嫌3萬交保或限制住居。

警方調查，許姓男子（24歲）吸收多名小弟，以新北市樹林區某洗車場為據點，在樹林、土城及三峽區活動，常率眾暴力脅迫被害人。

去年8月，許涉嫌帶小弟在新北新莊區街頭尋仇，分持西瓜刀追砍陳姓男子，陳的手臂遭砍斷，僅皮肉相連，經送醫接回已喪失功能。

許等人為索討2、3萬元債務，同月在三峽某燒烤店門口毆打蘇姓男子，蘇開槍還擊，幫眾一哄而散，隔月幫眾至另名被害人位於三峽住處燃放信號彈，砸毀被害人機車。

刑事局偵二大隊第一隊蒐證，本月5日搜索洗車場及犯嫌住處，拘提許等7人，許稱為挺小弟，找人幫忙處理債務或感情糾紛，沒動手或教唆。