手機零件通訊行掩人耳目 警方查獲大批槍彈及混合毒品

台南市警局麻豆分局據報新北市三重區某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當，在蒐證齊全後由專案人員持搜索票前往緝捕，經多日埋伏，昨凌晨見時機成熟時強力攻堅，一舉破獲鄭姓主嫌及前往購槍的莊姓等2嫌，並當場起獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品，全案依違反槍砲管制條例及毒品危害防治條例移送法辦。

麻豆警分局指出，鄭嫌（50歲）表面上以開設手機通訊行，從事手機零件買賣及包膜為業，但實際上卻是在做販賣槍毒的非法勾當，手機行除掛羊頭賣狗肉外，平日大門深鎖，鄭嫌警覺性也頗高且飼養大黑狗作為警戒，員警在埋伏 查捕時，還一度因為狗狂吠而差點曝露行蹤。

專案人員埋伏多日後，莊姓（24歲）買家上門，鄭姓主嫌出現開啟鐵門準備交易時，埋伏員警強力攻堅進入，緝捕過程中的巨大聲響，還引起附近民眾的報警以為是黑道尋仇，當地轄區分局獲報後快打警力也迅速到場，共同偵辦這起槍毒案件。

麻豆警方查獲大批槍械及毒品，即時遏止黑道持槍械，造成危害社會的暴力治安事件，並防制毒品流入社會、戕害民眾身心健康，台南市警察局局長周幼偉肯定員警緝捕認真辛勞，並指示持續向上溯源追查，以淨化治安外，也呼籲民眾如有發現犯罪情資及可疑之人、事、物，請即撥打110報案，建立「友善通報網」，共同維護治安。