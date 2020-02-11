快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機零件通訊行掩人耳目 警方查獲大批槍彈及混合毒品

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆警分局經多日跟監，在新北市三重區一家手機零件通訊行查獲大批槍彈及毒品。記者吳淑玲／翻攝

台南市警局麻豆分局據報新北市三重區某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當，在蒐證齊全後由專案人員持搜索票前往緝捕，經多日埋伏，昨凌晨見時機成熟時強力攻堅，一舉破獲鄭姓主嫌及前往購槍的莊姓等2嫌，並當場起獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品，全案依違反槍砲管制條例及毒品危害防治條例移送法辦。

麻豆警分局指出，鄭嫌（50歲）表面上以開設手機通訊行，從事手機零件買賣及包膜為業，但實際上卻是在做販賣槍毒的非法勾當，手機行除掛羊頭賣狗肉外，平日大門深鎖，鄭嫌警覺性也頗高且飼養大黑狗作為警戒，員警在埋伏 查捕時，還一度因為狗狂吠而差點曝露行蹤。

專案人員埋伏多日後，莊姓（24歲）買家上門，鄭姓主嫌出現開啟鐵門準備交易時，埋伏員警強力攻堅進入，緝捕過程中的巨大聲響，還引起附近民眾的報警以為是黑道尋仇，當地轄區分局獲報後快打警力也迅速到場，共同偵辦這起槍毒案件。

麻豆警方查獲大批槍械及毒品，即時遏止黑道持槍械，造成危害社會的暴力治安事件，並防制毒品流入社會、戕害民眾身心健康，台南市警察局局長周幼偉肯定員警緝捕認真辛勞，並指示持續向上溯源追查，以淨化治安外，也呼籲民眾如有發現犯罪情資及可疑之人、事、物，請即撥打110報案，建立「友善通報網」，共同維護治安。

周幼偉也在麻豆分局長楊慶裕陪同下，親頒獎勵金及破案茶鼓勵，麻豆分局警友辦事處主任張青鑑及偵查隊警友站站長洪木華也到場並加碼頒發獎勵金鼓勵員警。

台南麻豆警分局經多日跟監，在新北市三重區一家手機零件通訊行查獲大批槍彈及毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局經多日跟監，在新北市三重區一家手機零件通訊行查獲大批槍彈及毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市警察局長周幼偉（左）到麻豆警分局慰勞辦案人員。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆警分局共查獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品。記者吳淑玲／翻攝

毒品 黑道
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

玩網路遊戲對嗆輸贏 兩男竟持刀槍赴約恐嚇被送辦

影／警方破門搗破賭場逮52人 賭客驚：不是過完年了？

防疫視同作戰 台南市警局：員警執勤應戴口罩

歲末迎新春 台南警陪青少年反毒健康放寒假

相關新聞

感情糾紛認錯人？太陽會幫眾當街砍殺斷人手臂

天道盟太陽會幹部許姓男子涉及新北市多起街頭暴力，曾糾眾砍斷被害人手臂，稱處理感情糾紛，事後發現認錯人，刑事局拘提許等7人依組織犯罪等罪嫌移送，檢方命許10萬元交保，其餘犯嫌3萬交保或限制住居。

手機零件通訊行掩人耳目 警方查獲大批槍彈及混合毒品

台南市警局麻豆分局據報新北市三重區某手機零件通訊行有從事販賣槍毒的非法勾當，在蒐證齊全後由專案人員持搜索票前往緝捕，經多日埋伏，昨凌晨見時機成熟時強力攻堅，一舉破獲鄭姓主嫌及前往購槍的莊姓等2嫌，並當場起獲長槍2把、短槍3把、煙霧彈1顆、12發子彈及混合型毒品1000多公克及一批犯罪物品，全案依違反槍砲管制條例及毒品危害防治條例移送法辦。

海巡署偵防查緝隊在桃園查獲手槍、毒咖啡

海巡署偵防分署偵防查緝隊根據情資，6日會同淡水海巡隊、桃園巿大園及龜山警分局警力，持桃園地方法院核發搜索票前往桃園巿龜山...

中年女開車吸笑氣恍神撞後車 吃上公共危險官司

桃園張姓女子開車吸食笑氣，導致注意力、反應力下降，準備進入速食店得來速的車道時，突然倒車撞到蔡姓駕駛的車，警方到場見張意...

毒品藏停車場水桶 被狗叼出…

趙姓男子將兩包安非他命毒品藏在社區地下停車場置放洗車工具的水桶內，其中一包被社區飼養的小狗叼出，清潔人員發現後報警；警方埋伏抓人，從水桶搜出另包毒品，依毒品罪嫌移送法辦。

上舞廳確診台商首度偵訊 手機視訊被檢方問話40分鐘

今年1月21日從中國大陸武漢返台的男性台商，入境前就有發燒及上呼吸道等症狀，直到回台第4天確診新冠肺炎（武漢肺炎），但驚...

桃園2男子陳屍計程車內 警方初步排除他殺之嫌

桃園市蘆竹區龍安街二段道路旁，今天傍晚路人報案2男子躺在計程車內不動，警方破窗打開車門，發現2男陳屍車內氣絕身亡，警方今...

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

警政署長辦公室幕僚張博鈞前年4月在高雄酒駕撞傷6人，遭懲處調回刑事局偵查正，上月卻獲調升2線4星專員，重回署長室辦公，時...

洩漏確診病例個資警 北市衛生局：最高可罰45萬元

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，國內出現不少必須隔離的個案，北市警局內湖分局康樂派出所廖姓巡佐兼副所長卻涉嫌洩漏確診病例個...

桃園偏僻馬路旁 計程車內2男死亡多時

桃園市蘆竹區龍安街二段偏僻道路旁今天下午一輛停放多時的計程車內發現2男陳屍車內死亡，警方表示，該輛計程車停放該路段大約1...

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

武漢新冠肺炎疫情全民關注，北市警局內湖分局康樂派出所廖姓巡佐，竟涉嫌洩漏新冠肺炎確診病患個資，翻拍派出所內的確診病患行蹤...

「這診所出現武漢肺炎」他傳群組緊急收回 仍遭南警函送

武漢肺炎升溫，台南市郭姓男子在LINE私人群組發布診所出現確診病例的訊息，這則訊息不久後被撤下，但仍被截圖傳送。警方今天...

熱門新聞

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

桃園偏僻馬路旁 計程車內2男死亡多時

8人竊電挖礦判賠9100萬 主嫌就要賠逾5000萬

竊電判賠9千萬 功臣稽查員卻被調職

影／疑駕駛身體不適 國光客運雪隧撞避車道客5乘客輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。