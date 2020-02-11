快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中年女開車吸笑氣恍神撞後車 吃上公共危險官司

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方在張女右前座發現1支笑氣鋼瓶，檢方偵結依公共危險將張向法院聲請簡易判決處刑。記者曾健祐／翻攝

桃園張姓女子開車吸食笑氣，導致注意力、反應力下降，準備進入速食店得來速的車道時，突然倒車撞到蔡姓駕駛的車，警方到場見張意識模糊、語無倫次，右前座還放了1支笑氣鋼瓶，檢方認為，張女吸笑氣開車肇事已達不能安全駕駛程度，偵結依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，張女（43歲）去年12月30日中午12點多，先將車子暫停路邊，再拿內有一氧化二氮（笑氣）的鋼瓶把氣體灌進氣球吸食，結果產生暈眩、心跳加速及頭臉刺痛感，感覺、協調及判斷力受影響，已經呈現不能安全駕駛狀態。

張女隨後起步打算近速食店的得來速車道，但她注意力、反應力都降低，突然向後倒車撞上蔡姓男子開的自小客車，所幸對方沒有受傷，警方到場後在張的車內發現1支笑氣鋼瓶、2個氣球，另對張測試觀察，發現她明顯呈現語無倫次、意識模糊，呆滯搖晃等，直線、平衡等測次都未過。

警詢時，張坦承吸食笑氣，還說當時想到速食店買東西，自己也不知為何會倒車撞倒人，另雙方酒測值均為0。

檢方調閱監視器、行車記錄器畫面等，認為張女已達刑法185之3條第1項第3款中，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛，依公共危險罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。

速食 車道 行車記錄器
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

好學橘／研究員退休 變身巧手老師

酒駕自撞卡平交道護欄昏睡 後車駕駛報警撿回一命

買速食店薯條倒出一看，長度竟比硬幣小　客怒喊：蟻人開的店嗎

影／基隆港東岸聯外道路又見貨櫃車追撞 後車駕駛受困

相關新聞

中年女開車吸笑氣恍神撞後車 吃上公共危險官司

桃園張姓女子開車吸食笑氣，導致注意力、反應力下降，準備進入速食店得來速的車道時，突然倒車撞到蔡姓駕駛的車，警方到場見張意...

毒品藏停車場水桶 被狗叼出…

趙姓男子將兩包安非他命毒品藏在社區地下停車場置放洗車工具的水桶內，其中一包被社區飼養的小狗叼出，清潔人員發現後報警；警方埋伏抓人，從水桶搜出另包毒品，依毒品罪嫌移送法辦。

上舞廳確診台商首度偵訊 手機視訊被檢方問話40分鐘

今年1月21日從中國大陸武漢返台的男性台商，入境前就有發燒及上呼吸道等症狀，直到回台第4天確診新冠肺炎（武漢肺炎），但驚...

桃園2男子陳屍計程車內 警方初步排除他殺之嫌

桃園市蘆竹區龍安街二段道路旁，今天傍晚路人報案2男子躺在計程車內不動，警方破窗打開車門，發現2男陳屍車內氣絕身亡，警方今...

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

警政署長辦公室幕僚張博鈞前年4月在高雄酒駕撞傷6人，遭懲處調回刑事局偵查正，上月卻獲調升2線4星專員，重回署長室辦公，時...

洩漏確診病例個資警 北市衛生局：最高可罰45萬元

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，國內出現不少必須隔離的個案，北市警局內湖分局康樂派出所廖姓巡佐兼副所長卻涉嫌洩漏確診病例個...

桃園偏僻馬路旁 計程車內2男死亡多時

桃園市蘆竹區龍安街二段偏僻道路旁今天下午一輛停放多時的計程車內發現2男陳屍車內死亡，警方表示，該輛計程車停放該路段大約1...

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

武漢新冠肺炎疫情全民關注，北市警局內湖分局康樂派出所廖姓巡佐，竟涉嫌洩漏新冠肺炎確診病患個資，翻拍派出所內的確診病患行蹤...

「這診所出現武漢肺炎」他傳群組緊急收回 仍遭南警函送

武漢肺炎升溫，台南市郭姓男子在LINE私人群組發布診所出現確診病例的訊息，這則訊息不久後被撤下，但仍被截圖傳送。警方今天...

逾30年老店佳興冰菓室疑氣爆 5人燒燙傷老闆傷最重

花蓮縣新城鄉知名超過30年的老店佳興冰菓室今天12時許發生火警，起火點疑似在小吃店面與後方倉庫之間，現場有人聽到爆炸聲，...

糕點裡藏百萬 台中榮總主任急送政風室

一家生醫公司簡姓負責人為標得台中榮民總醫院辦理的全自動採血試管備管系統，2017年8月間在糕點中夾帶現金新台幣100萬元，拜訪採購業務的檢驗科主任王俊民涉嫌行賄，以順利取得標案，王在簡離開後，發現賄款，主動報請政風室處理。檢察官以簡犯後有悔意，今天緩起訴處分，罰他向公庫支付100萬。

桃園檢警聯手 攻堅破獲地下兵工廠

桃園市警察局八德分局日前接獲線報，指出中壢區有一男子擁槍自重，派出專案小組密切監控數日，待時機成熟持搜索票攻堅，順利破獲...

熱門新聞

影／衛生紙搶購亂源抓到了！三人都業者 違社違法僅罰3萬

內湖警副所長涉洩武漢肺炎確診患者行蹤 拔官記一大過

警署長幕僚酒駕不到2年調升引反彈 警署註銷人事令

花蓮知名老店「佳興冰菓店」失火 7人輕傷

糕點裡藏百萬 台中榮總主任急送政風室

所長備勤室腦出血送醫不治 奠禮官警列隊送他最後一程

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。