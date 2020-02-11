中年女開車吸笑氣恍神撞後車 吃上公共危險官司

桃園張姓女子開車吸食笑氣，導致注意力、反應力下降，準備進入速食店得來速的車道時，突然倒車撞到蔡姓駕駛的車，警方到場見張意識模糊、語無倫次，右前座還放了1支笑氣鋼瓶，檢方認為，張女吸笑氣開車肇事已達不能安全駕駛程度，偵結依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，張女（43歲）去年12月30日中午12點多，先將車子暫停路邊，再拿內有一氧化二氮（笑氣）的鋼瓶把氣體灌進氣球吸食，結果產生暈眩、心跳加速及頭臉刺痛感，感覺、協調及判斷力受影響，已經呈現不能安全駕駛狀態。

張女隨後起步打算近速食店的得來速車道，但她注意力、反應力都降低，突然向後倒車撞上蔡姓男子開的自小客車，所幸對方沒有受傷，警方到場後在張的車內發現1支笑氣鋼瓶、2個氣球，另對張測試觀察，發現她明顯呈現語無倫次、意識模糊，呆滯搖晃等，直線、平衡等測次都未過。

警詢時，張坦承吸食笑氣，還說當時想到速食店買東西，自己也不知為何會倒車撞倒人，另雙方酒測值均為0。

檢方調閱監視器、行車記錄器畫面等，認為張女已達刑法185之3條第1項第3款中，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛，依公共危險罪嫌將張向法院聲請簡易判決處刑。