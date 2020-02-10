桃園檢警聯手 攻堅破獲地下兵工廠

桃園市警察局八德分局日前接獲線報，指出中壢區有一男子擁槍自重，派出專案小組密切監控數日，待時機成熟持搜索票攻堅，順利破獲地下兵工廠，在中壢和平鎮兩區查獲不少槍枝、毒品及機械工具。

八德警分局表示，日前接獲線報表示，中壢區一名袁姓男子擁槍自重，經由偵查隊及四維所共組專案小組監控，報請桃園地檢署列股劉檢察官指揮，並向桃園地方法院聲請核發搜索票，專案小組經數日監控後見時機成熟，會同中壢及平鎮分局員警於8日執行攻堅。

分別在中壢區金鋒四街查獲袁男持有槍枝及毒品，另於平鎮區查獲毒品、改造槍械工具1批、手槍半成品1枝和槍枝重要零件等，共計查獲改造手槍3把、安非他命27.75公克、毒品吸食器3組、子彈113顆、手槍半成品1枝、子彈半成品1批、鑽孔機1具、砂輪機2台、撞針、底火、火藥等改造槍械工具及零件。

由於槍枝及毒品嚴重危害社會治安，八德分局表示，將在檢察官指揮下持續向上溯源追查，以淨化治安。桃園市警察局局長陳國進肯定員警執勤認真辛勞，績效良好，在刑大邱紹洲大隊長、八德分局分局長陳錦坤陪同下，更頒發獎勵金及破案茶鼓勵有功員警，八德分局警友辦事處也由副主任劉元順、鄭文聰到場觀禮，並加碼頒發獎勵金鼓勵員警。