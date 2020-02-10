影／衛生紙搶購亂源抓到了！三人都業者 違社違法僅罰3萬

近日網路流傳一張「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病 中國人快點服用…」的貼文，引發網友議論，刑事局偵查第二大隊，8日晚間受理並查處民眾在網路張貼「氰化物可以殺死武漢肺炎病毒跟預防染病 中國人快點服用…」假訊息案，循線查出游姓民眾在社群網路FB社團「日台列島論壇(Taiwan & Japan)」張貼「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病 中國人快點服用」等不實言論訊息。

2020-02-09 15:09