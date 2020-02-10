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影／衛生紙搶購亂源抓到了！三人都業者 違社違法僅罰3萬

聯合報 / 記者 徐宇威 游昌樺 台北即時報導
有LINE群組瘋傳因趕工做口罩，生產衛生紙的原物料恐怕不夠，民眾擔心未來衛生紙會上漲或買不到，紛紛跑到大賣場搶購衛生紙，全被一掃而空。圖／讀者提供

繼「口罩之亂」後，又有民眾在網路謠傳衛生紙與口罩原料相同，導致不少民眾擔心之後連衛生紙都買不到，民間甚至新起一波衛生紙搶購潮，「衛生紙之亂」再度讓民眾恐慌。刑事局針對此事調查，逮捕了三名女子，刑事局表示，他們都有一定的商品販售，其中一名就是傳銷公司的衛生用品承銷商，涉嫌在臉書跟通訊軟體，張貼假訊息，讓民眾蜂擁購買。刑事局偵三隊大隊長蕭瑞豪表示，全案詢後將依違反社會秩序維護法第六十三條第一項第五款偵辦，拘留3日或罰鍰3萬。並依據所涉情節，以傳染病防治法第63條、刑法第251條或社會秩序維護法第63條第1項第5款移送檢方偵辦。

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