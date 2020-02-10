影／社區小狗停車場叼毒品 毒蟲被查獲好懊惱

桃園市蘆竹區一棟社區大樓地下停車場，前天突然出現社區1隻米白色小狗叼著一個紅色小包裝，1名清潔人員看見好奇，她打開赫然發現該小包包疑似毒品立即報案，警方一看是安非他命毒品，調閱監視器循線逮捕該社區趙姓住戶，查獲吸食持有毒品，昨天將他移送法辦，趙男一看竟是小狗洩密底十分懊惱。

警方今天上午表示，蘆竹區一棟社區大樓地下室停車場，1名女性清潔員正在打掃清潔，看見一隻米白色小狗嘴裡叼著一個紅色小包裝，趕走小狗打開小包包，一看好像毒品嚇一大跳，趕緊報警處理

警方趕到確定是安非他命毒品，當場調閱大樓監視器，發現小狗是在該地下停車場的一個車位後方叼出毒品來源，查出車位是趙姓男子（48歲）所有，警方不動聲色監視，趙男不久到該車位開車門，警方現身盤查，在該車位後方1個放置雜物的綠色水桶，又搜出1小包安非他命毒品及吸食器，當場讓趙男傻眼。

趙男向警方製作筆錄十分懊惱自己粗心大意，他供稱，自己開車返家，隨手將2小包紅色包裝安非他命毒品，丟進放雜物的水桶裡，未料竟被小狗叼出來害他被捕。