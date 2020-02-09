偷車賊酣睡贓車內 一覺醒來驚見被警民包圍
新竹縣寶山鄉寶新路一段一處加油站，鄉親發現有一輛可疑的賓士車，車上還有一位男子昏睡於後座，立刻報警，警方到場發現是偷車賊酣睡於偷來的車內，嫌犯睡醒後，發現自己已經被警察和民眾包圍，只能乖乖就範，當場為警方人贓俱獲逮捕歸案。
新竹縣竹東分局寶山所警員林宇航、詹秉祥於昨天早上8點50分左右，接獲民眾報案稱於寶山鄉寶新路一段一處加油站內，有一輛可疑賓士車且車上有人昏睡於後座，員警到場後查詢發現該車懸掛失竊車牌，且車牌與車籍資料不符，往車內察看一眼就看出車上男子為日前於寶山鄉內犯下偷車案的偷車犯嫌。
警方於是敲打車窗將其喚醒，犯嫌看到自己被員警和民眾包圍後，嚇得不知所措且不願開啟車門，員警便拿出車窗擊破器，嫌犯只好乖乖開門就範，員警還在車上查扣毒品吸食器一組，直接將其逮捕歸案，經訊後，全案依竊盜罪及毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。
警方表示，該名犯嫌早已被警方鎖定已久，惟因犯嫌居無定所，犯案後即不再出現本轄，這次剛好栽在寶山所員警與地方熱心民眾建立的良好互動聯繫機制，透過警民合作合力逮捕犯嫌。
縣議員邱振瑋也於臉書上貼文表示，寶山鄉親說除夕時，竊賊在寶山路車禍，還曾協助男子找吊車時，沒想到車主逃走，報警後才發現是失竊車輛。昨天一早發現這名男子，鄉親立刻與邱振瑋議員聯繫，並報警抓人，邱振瑋也與鄉親在現場守候，等到警方到現場，警民合作順利抓到偷車賊。
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