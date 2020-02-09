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藥頭網賣3.75公克安毒未遂 被判1年10月刑

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
蔡姓男藥頭因缺錢花用，涉嫌攜帶安毒前住交易時被警方逮捕，台南地院依蔡違反販賣第二級毒品未遂罪，處徒刑1年10月。圖/本報資料照片

蔡姓男藥頭因缺錢花用，被控去年7月間，上網PO文訊息，經警方網路巡邏發現後喬裝買家，雙方約定翌日在新化區以7500元購買3.75公克安非他命， 蔡涉嫌攜帶安毒前住交易時被警方當場逮捕起訴，台南地院依蔡違反販賣第二級毒品未遂罪，判處徒刑1年10月，案可上訴。

判決說，蔡於去年7月9日晚間11點，以他持有行動電話連接網際網路，在網路通訊軟體上，以暱稱「R-ush 情趣洽」刊登訊息，經警方網路巡邏發覺，喬裝買家，以暱稱「粗細」與蔡聯繫交易內容，雙方約定以7500元購買安非他命3.75公克，並約定在台南市新化區交易。

第二天中午12點多，蔡攜帶安非他命與警方所喬裝買家交易時，為警表明身分予以逮捕，並扣得安非他命等證物。

法官調查認為，蔡坦承因經濟因素，為求能賺得金錢販賣毒品，蔡於警詢時已供稱，他身上如果有安非他命，此時如有人詢問是否有安非他命毒品可賣，他就會將安非他命毒品售出，認為員警佯向蔡示意購買毒品前，蔡原已具有販賣毒品之故意，並非警方「陷害教唆」所致，蔡所為自應論以販賣未遂，依法量刑。

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