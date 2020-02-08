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無視出口限制 民眾前往大陸攜帶超量口罩遭查
海巡署昨日下午在台北港查獲1名民眾攜帶超過數量限制的口罩，沒有遵守政府目前規定，出境攜帶限制每人250副口罩，而是夾帶800多副，當場遭到海巡人員扣押，隨後被關務署依規定執行沒入。
據了解，昨日下午3時許，卓姓台商（43歲）為了趕在下週一（10日）前回到大陸開工上班，因此想經由台北港開往福建平潭的海峽號客輪返回大陸，但眼見對岸疫情嚴峻，擔心過去之後會買不到口罩，因此決定從台灣帶過去。
卓姓台商在經過安檢所海關X光機檢查時，海巡署北部分署第八岸巡隊人員發現他的行李中，竟藏有大量口罩，經開箱確認清點，發現數量達838副，已經超過規定數量的250副，因此全數遭扣押。
海巡人員詢問卓為何攜帶如此大量的口罩，卓只稱不清楚有攜帶限制，但對岸的同事說現在市面上都買不到口罩，才會託他從台灣帶過去。最後依規定沒入超過的588副口罩移交財政部關務署後，其餘准予放行。
海巡署第八岸巡隊表示，為貫徹查緝非法走私農、漁、畜產品、活體動物及菸、酒等工作，呼籲民眾防疫期間口罩不得以郵寄或快遞等方式運送出口，更不可隨身攜帶超量口罩，以免觸法受罰。
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