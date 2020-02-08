路邊車飄異味 竹縣警靈鼻逮3年輕人躲車上拉K

大膽！新竹縣3名年約20歲的年輕人，本月5日晚上10點多將車停在北埔鄉中豐路一處巷子，以為地處偏僻又是晚上鮮少有人經過，竟在車上吸食K他命，未料員警巡邏到附近時聞到異味，見該車可疑上前盤查，果然抓到3名男子持有毒品、含有毒品殘渣吸管及電子磅秤等，經訊後，全案依毒品危害防制條例將3名犯嫌函送新竹地檢署偵辦。

竹東警分局表示，當天晚上北埔分駐所所長胡淙惟、警員全逢棋執行巡邏勤務，在巷子附近聞到不明塑膠異味飄散，便循著味道查看，發現路邊停放一部可疑自小客車，且越靠近該車，異味越濃厚，便上前盤查，車內3名男子神色緊張，且車內也有不明塑膠臭味，員警合理懷疑3人在拉K，便喝斥3人下車接受盤查。

3人下車後，一度不願配合想掙脫逃離，所長胡淙惟立即請求派遣鄰近各所線上警力支援，迅速趕至現場，並當場查出持有毒品，在大批警力的優勢下，3人乖乖坦承犯行並束手就擒。

警方在3人身上及車內共起出K他命結晶體夾鏈袋29個，自小客車內扶手及置物箱裝有K他命結晶體夾鏈袋10個、含有毒品殘渣吸管及電子磅秤等犯罪證物。經訊後，全案依毒品危害防制條例將3名犯嫌函送新竹地檢署偵辦。

新竹縣警察局局長黃家琦6日率同分局長江建忠，前往北埔分駐所頒發破案茶以資鼓勵，表揚員警夜間仍落實線上勤務、機警敏捷、果斷執行，即時查獲三級毒品，淨化社會治安，並提醒員警在防疫期間執勤也要注意自身健康。