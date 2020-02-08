神棍虐出人命 手機照破案關鍵

雲林縣發生駭人聽聞弒母命案，檢警一度以為是人口失蹤案，抽絲剝繭後發現竟是神棍以怪力亂神控制一個家庭，釀成母子雙亡悲劇，當初想借神力挽回家庭的郭姓女子沒想到竟害母、弟喪命，如今不但家庭破碎，三名幼小子女也由雲林縣社會局安置。

卅四歲的郭女與前同居人生下三個孩子後，因常受家暴，前年到虎尾鎮一家神壇問事，原想挽回家庭，不料，被神壇宮主陳勝宏以邪魔附身為由，進而把全家帶進不可預知的未來，隨著陳勝宏從虎尾、土庫、台西到褒忠，四處租屋設壇。

「他們家很複雜」檢警說，有詐欺等多項前科的卅七歲陳勝宏，原本與張姓女子同居，又同時與郭女一家人共居於神壇，通緝逃亡的弟弟也來投靠，一家食指浩繁，陳要負起龐大生活開銷，除了神壇，還以「家人」為人頭四處借貸或到夜市擺攤維生，但生活負擔沉重，家庭暴力也隨之而來。

檢警指出，郭女弟弟平日常被虐打滿身是傷，卻很聽陳勝宏的話，但經常受虐的郭男也感染暴力，經常像失心瘋般毆打母親，連才讀小學的三名小姪子也曾遭舅舅體罰。

弒母的郭男最後也慘遭虐死命運，檢方透露，整起母子命案能夠破案關鍵，是從陳勝宏手機中發現一張郭男虐母照片，只是陳嫌至今仍閃避其詞，把郭母之死責任推給已歿的郭男身上。由於郭男是在郭母身分查明的當天凌晨被打死，下午獲檢察官告知白骨確為郭母的郭女，明知弟弟死亡，卻未向檢察官要求伸冤，反而對弟弟的死隻字未提，是否另有隱情，留下不少疑點。