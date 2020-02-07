快訊

飯店爆退訂潮 萬豪老董乾脆放生員工去旅遊

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

兩對情侶揪摩鐵徹夜開毒趴 20歲女疑吸食過量身亡

聯合報 / 記者陳弘逸／新北即時報導
兩對情侶揪在新北市中和區某間汽車旅館開毒趴。記者陳弘逸／翻攝

新北市一名林姓男子（36歲）本月5日晚間，開車載著盧姓女友（20歲）前往中和某間汽車旅館開趴，隔日又找另外2名友人同歡，豈料晚間盧女疑似是吸食過量失去意識，友人見狀緊急將她送醫，經救治仍宣告不治，警方獲報到場，3人均坦承有吸食毒品，至於盧女死因仍待釐清。

據了解，從事殯葬業的36歲林姓男子，5日晚間11時，開車載女友前往中和某間汽車旅館開趴，兩人在房內吸食毒品及笑氣。隔日7時許，又找了曾姓友人（33歲）與鄭姓女子（20歲）一同前來狂歡。

直到6日晚間8時許，林男等人發現盧女失去意識，3人見狀緊急將她送往往台北市馬偕醫院急救，到院時已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，院方也隨即通報警方。

中和警分局獲報後，將3人帶返製作筆錄，3人均坦承吸毒，林男也表示盧女在房間內均有吸食K他命及笑氣。目前死因及毒品來源正查證中，另通知死者家屬到場，家屬尚無表示意見，至於詳細死因仍待警方釐清。

毒品 汽車旅館
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

抓姦鎖定妻手機定位 發現在摩鐵嘿咻逮到小王

印尼查獲逾3萬顆搖頭丸 毒販供稱來自台灣

毒品通緝男子躲查緝 推女友出面販毒先後遭警逮

新興毒品奪36命 警抄夜店查來源 追幕後集團

相關新聞

兩對情侶揪摩鐵徹夜開毒趴 20歲女疑吸食過量身亡

新北市一名林姓男子（36歲）本月5日晚間，開車載著盧姓女友（20歲）前往中和某間汽車旅館開趴，隔日又找另外2名友人同歡，...

館長勝訴！李天鐸轟他7前科挨罰30萬 還須連續道歉15天

館長「陳之漢」受邀錄製莒光園地，與總統蔡英文同台；國安局退役上校李天鐸卻在臉書批館長「是有7項前科的人」。士林地院今判賠...

影／台南街頭上演追捕通緝犯 過程驚險萬分

27歲林姓男子是槍砲通緝犯，台南市警局第五分局開元派出所下午2時獲報，發現林的行蹤，蘇姓巡佐等人搭乘巡邏車在開元路上發現...

30歲書記員分局內輕生 16年前副分局長也跳樓身亡

台北市警中正第二分局一名潘姓男書記員今午陳屍分局檔案室內，初判是因長期為憂鬱症狀困擾而輕生；對於發生憾事，有員警聯想到1...

台東預拌混凝土車滑落山谷 司機死亡

台東縣海端鄉台20線161公里向陽路段，今天下午近3點時傳出1輛混泥土預拌車不明原因滑落山谷，關山消防大隊據報派出關山、...

雲林神棍涉虐打母子致死雙屍命案 還教唆兒子焚屍母親

雲林縣男子陳勝宏經營神壇，結識來神壇問事的郭女，郭女進而帶著母親、弟弟及三名幼小子女，一家五口和陳勝宏同居，陳以神力控郭...

竹山縣道149乙線發生自撞火燒車 1死1傷

南投竹山下午發生一起小客車自撞火燒車意外，南投消防局竹山分隊及雲林消防局古坑分隊獲報後，前往南投縣竹山鎮縣道149乙線3...

宜蘭一街友遭刺死 兇嫌是另一名街友遭羈押

宜蘭本月5日傳出有街友遭刺，不幸身亡，涉嫌行兇的另一名街友，警方送辦，檢方聲押獲准。

嘉義縣警局6個警分局偵查隊長人事大風吹全部調整

嘉義縣警察局長廖宗山到任逾1年，今天發布人事命令，大幅度調整6個警分局及刑事警察大隊偵查隊長、分隊長、小隊長及偵查佐等共...

菲律賓貨櫃夾3474片！違規出口口罩 郵包闖關最多

高雄關2月3日於一只出口至菲律賓之貨櫃中，查獲夾藏管制口罩3,474片，此為口罩管制出口以來，第一宗於海運出口貨櫃查獲違...

偷排廢水無視停工令 台南歸仁電鍍廠被送辦

台南市歸仁區1家電鍍廠去年偷排廢水遭勒令停工，但台南市政府環保局發現電鍍廠仍持續作業，昨天聯合稽查當場逮獲，依法送辦

台南高鐵虛擬貨幣交易1500萬強盜案 檢方起訴7嫌

台南市去年11月28日台南高鐵站前發生泰達幣交易強盜案，葉姓夫婦遭搶走現金1500萬多元，檢警2個月來陸續逮捕蔡姓男子等...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。