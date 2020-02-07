兩對情侶揪摩鐵徹夜開毒趴 20歲女疑吸食過量身亡

新北市一名林姓男子（36歲）本月5日晚間，開車載著盧姓女友（20歲）前往中和某間汽車旅館開趴，隔日又找另外2名友人同歡，豈料晚間盧女疑似是吸食過量失去意識，友人見狀緊急將她送醫，經救治仍宣告不治，警方獲報到場，3人均坦承有吸食毒品，至於盧女死因仍待釐清。

據了解，從事殯葬業的36歲林姓男子，5日晚間11時，開車載女友前往中和某間汽車旅館開趴，兩人在房內吸食毒品及笑氣。隔日7時許，又找了曾姓友人（33歲）與鄭姓女子（20歲）一同前來狂歡。

直到6日晚間8時許，林男等人發現盧女失去意識，3人見狀緊急將她送往往台北市馬偕醫院急救，到院時已無呼吸心跳，經搶救仍宣告不治，院方也隨即通報警方。

中和警分局獲報後，將3人帶返製作筆錄，3人均坦承吸毒，林男也表示盧女在房間內均有吸食K他命及笑氣。目前死因及毒品來源正查證中，另通知死者家屬到場，家屬尚無表示意見，至於詳細死因仍待警方釐清。